«Помогала семья, поддерживали коллеги». Победитель номинации краевого конкурса «Учитель года – 2020» рассказала о своем успехе

Анастасия Алексеевна - преподаватель молодой и только делает свои первые шаги в профессии, но уже показывает блестящие результаты! Фото: министерство образования Пермского края.

- Мой педагогический стаж два года, когда я заявилась на участие в конкурсе, был и того меньше – всего год, - рассказывает преподаватель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова» из Кудымкара Анастасия Алексеевна Галкина. – Мне предложили поучаствовать, я согласилась. Это было интересно: такие конкурсы увеличивают наше профессиональное мастерство и расширяют педагогический кругозор. Ведь соревнуешься за право стать победителем с другими коллегами и одновременно учишься у них. После таких конкурсов реально начинаешь преподавать по-другому, у учителя появляется новый интересный багаж!

Несмотря на то, что Анастасия Алексеевна - преподаватель молодой и только делает свои первые шаги в профессии, она активный участник педагогических фестивалей, этнокультурных образовательных практик и профессиональных олимпиад.

В министерстве образования Пермского края отметили, что в этом году за победу в восьми номинациях боролись 181 педагог из 37 территорий. В финал прошли 56 конкурсантов.

Региональный этап конкурса «Учитель года – 2020» проходил в два этапа. Увы, из-за ситуации с коронавирусом на время его пришлось приостановить.

- Но в августе пришло письмо, где говорилось, что конкурс продолжается, - рассказывает победительница в номинации «Педагогический дебют». – Но нам все равно пришлось подстраиваться под реалии времени, пересматривать методики и технологии и проводить уроки в дистанционном формате.

Так как Анастасия Алексеевна живет и работает в Коми округе, она решила, что свой открытый урок свяжет с культурой родного края.

- Мы с моими восьмиклассниками делали на открытом уроке аудиогид на английском языке о нашем городе Кудымкаре, - объясняет преподаватель. – Ребятам эта идея очень понравилась. И все, что они создали, есть сейчас на сайте в открытом доступе. Любой англоговорящий гость может приехать к нам в город и прогуляться по Кудымкару с нашим аудиогидом!

Ученикам восьмого класса было очень интересно работать над темой, которой нет в учебнике. Они чувствовали ответственность и справились с непростой задачей. К этому возрасту у школьников хорошо развиты навыки работы в интернете и есть знания о родном городе. В итоге получился замечательный продукт!

- Конечно, без поддержки мне пришлось бы непросто, - улыбается победитель регионального этапа конкурса «Учитель года-2020». – Все эти месяцы рядом со мной были мои коллеги и моя семья. Они поддерживали, помогали, направляли и создавали хорошее настроение. Отдельное спасибо хотела бы сказать своей коллеге Остроносовой Ольге Михайловне, которая помогала мне готовиться к конкурсу и всегда поддерживала меня!

В заключительном онлайн-испытании Анастасии Алексеевне Галкиной предстояло ответить на вопросы краевого министра образования и школьников без какой-либо предварительной подготовки. И она с блеском справилась с этой задачей! В итоге ее имя в числе победителей назвало строгое жюри, в состав которого входили представители педагогического университета и лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года». Впервые за 31 год торжественная церемония награждения проходила в онлайн режиме.

- Этот год стал настоящей проверкой на прочность для всех, в том числе и наших педагогов, - отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - В этот раз для меня и жюри конкурса умение быстро принимать решения в непростых ситуациях стало одним из определяющих критериев победителя. В финал прошли те, кто очень быстро перестраивается, видит выход из любой ситуации.

Победительница получит весомую денежную премию, подарочные сертификаты и памятный значок конкурса «Учитель года».

Абсолютным победителем краевого конкурса и лучшим учителем стала Евгения Главатских, учитель начальных классов с углубленным изучением математики и английского языка «Школы дизайна «Точка» города Перми. За победу Евгения получит премию губернатора Пермского края полмиллиона рублей, памятный приз статую пеликана и будет представлять Пермский край на всероссийском этапе конкурса «Учитель года».