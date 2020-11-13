Момент падения попал на камеру сотового телефона очевидца. Фото: скрин с видео chp_59.

Историю с падением посетителя в пермском торговом центре прокомментировали в пресс-службе ТРК «СемьЯ». ЧП, напомним, произошло днем 12 ноября.

- В 15.06 часов молодой человек перелез через панель эскалатора с наружной стороны третьего этажа атриумного пространства первой очереди ТРК «СемьЯ» и упал на клумбу первого этажа, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе торгового центра. - Инцидент произошел в ходе задержания молодого человека службой охраны арендатора Детский мир.

По камерам наблюдения видно, как подозреваемый в краже молодой человек, в нарушение всех правил безопасности, перелезает через панель эскалатора с наружной стороны. В этот момент сотрудники охраны пытались удержать его, однако, не удержавшись, посетитель упал на клумбу, создавая опасную ситуацию не только для себя, но и для окружающих.

Сотрудниками охраны торгового центра была вызвана скорая медицинская помощь, но молодой человек, не дожидаясь медиков, покинул здание торгового центра. К счастью, никто из посетителей торгового центра, находившихся поблизости от происходившего, не пострадал.

Все материалы были зафиксированы и переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

В полиции сообщили, что сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность сбежавшего подростка и какое решение по нему будет принято, будет ясно после проведения проверки и установления всех обстоятельств произошедшего.

- Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что упавший посетитель ушел с места происшествия до прибытия сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по городу Перми. – Установлено, что к врачам он не обращался. Сообщений о травме из медицинских учреждений города в полицию не поступало.

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