В Прикамье экс-депутата Илью Кузьмина, который инсценировал покушения на себя, отпустят из колонии домой

Экс-депутат пытался убедить, что даже полиграф показал, что на него покушались. Фото с личной страницы в соцсети.

Зимой прошлого года депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин оповестил прикамцев на своей странице в Фейсбук, что его, ярого борца с коррупцией, пытался застрелить в родном Соликамске наемный убийца. И что он только чудом остался в живых. В подтверждение этой сенсационной новости народный избранник выложил в феврале прошлого года жуткую фотографию – он стоит спиной, а ниже его затылка весь капюшон зимней куртки изрешечен крупной картечью.

Этот снимок в Фейсбуке должен был проиллюстрировать жуткое покушение. Фото: соцсети.

Полиция быстро задержала подозреваемого - неработающего и ранее судимого местного жителя. Через три месяца его выпустят из СИЗО и посадят туда Кузьмина. «Наемный убийца», в конце концов, признался, что его нанял сам 35-летний депутат, пообещав заплатить 200 тысяч рублей - чтобы инсценировать покушение и создать желаемый имидж в глазах общественности.

Илья Кузьмин пытался убедить пользователей соцсетей, что на него наговаривают. Писал посты о том, что прошел независимую экспертизу на полиграфе. Все напрасно.

Соликамский суд 21 февраля этого года приговорил экс-депутата и бывшего члена краевой комиссии по противодействию коррупции к 3 годам колонии общего режима за ложный донос.

Услышав приговор, Илья Кузьмин пытался оспорить его в краевой инстанции, но не смог. И 10 июня отправился в исправительную колонию ИК-29, расположенную в Мотовилихинском районе Перми.

Отсидев 5 месяцев, он попросил заменить ему наказание на более мягкое – на ограничение свободы, отпустив домой в Соликамск. Сидеть ему оставалось чуть больше года - срок пребывания в СИЗО ему зачли день за полтора.

Администрация колонии не нашла причин, препятствующих этому. И 11 ноября в Мотовилихинском суде было принято решение о смягчении приговора.

- Наказание изменено на ограничение свободы, - сообщили в Мотовилихинском суде Перми. – Если прокуратура не обжалует это решение в краевой инстанции, Илья Кузьмин отправится в Соликамск.

До 29 ноября 2021 года экс-депутат должен будет ночевать дома и не покидать город - именно столько ему оставалось сидеть по приговору Соликамского суда:

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