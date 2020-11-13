Концерты фестиваля Дениса Мацуева услышат зрители 25 территорий Пермского края

Денис Мацуев. Фото: Пермская краевая филармония.

14 ноября в Перми стартует долгожданное событие - X международный фестиваль Дениса Мацуева (6+). Знаменитый пианист выступает на самых престижных концертных площадках мира в качестве камерного исполнителя, с сольными концертами и с оркестрами под управлением лучших дирижеров нашего времени. И вот уже 10 лет в Пермской краевой филармонии проходит фестиваль, носящий имя Дениса Мацуева.

Фестиваль откроется сольным концертом выдающегося пианиста, который будет посвящен 250-летию Бетховена. В свою программу Денис Мацуев включил три известнейшие фортепианные сонаты великого композитора: «Аппассионата», Соната № 31 Ля-бемоль мажор и Соната № 32 до минор.

Два следующих дня будут посвящены Петру Чайковскому. В концертах примут участие Российский национальный оркестр и народная артистка России Хибла Герзмава. А заключительный день фестиваля традиционно станет джазовым. В джем-сейшене «И классика, и джаз» сыграют заслуженный артист России Андрей Иванов (контрабас), лауреат международных конкурсов Александр Зингер (ударные), лауреат всероссийских конкурсов Виталий Головнев (труба), лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра).

По традиции, Денис Мацуев представит пермякам молодых талантливых музыкантов, стремительно завоевывающих свое место на музыкальном Олимпе. Открытие фестиваля - лауреат международных конкурсов молодых пианистов Astana Piano Passion в Астане и Grand Piano Competition в Москве, лауреат еще более 40 детских и юношеских конкурсов 16-летняя Ева Геворгян, которая исполнит Концерт №3 для фортепиано с оркестром С. Прокофьева. А в джазовом дне фестиваля примут участие победители Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» Ярослава Симонова (вокал) и Анастасия Тюрина (балалайка).

Все концерты фестиваля будут транслироваться в 25 виртуальных концертных залов, благодаря чему их смогут увидеть жители малых территорий Прикамья. Все трансляции будут бесплатными.

Трансляции сольного концерта с нетерпением ждут в Чайковском виртуальном концертном зале.

- Трансляции знаковых мероприятий позволяют во многом устранить «территориальное культурное неравенство», - отмечает директор Чайковского историко-художественный музея Раиса Романова. - Виртуальный концертный зал позволяет присутствовать на концертах, которые транслируются не только из Большого зала Пермской филармонии. Мы, например, в этом году уже посмотрели концерт из зала Московской консерватории. Я думаю, что люди, которые сегодня не могут выехать, не могут погрузиться в эту атмосферу настоящей классической музыки, всегда будут здесь, в залах нашего музея присутствовать на этих концертах.

Виртуальный концертный зал в Чайковском, а также в Соликамске, появился благодаря победе в конкурсе на создание виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» Национального проекта «Культура».

В прошлом году в числе победителей конкурса был Краснокамск. Как рассказала директор Центральной районной библиотеки Краснокамска Людмила Сологубова, жители города высоко оценили возможность слушать концерты знаменитых музыкантов, не выезжая в краевой центр.

- Виртуальный зал в нашей библиотеке пользуется большой популярностью, - отметила Людмила Сологубова. - Он объединил тех жителей Краснокамского округа, которые любят музыку, людей разного возраста, разных поколений. Во время карантина, когда библиотека была закрыта, к нам подходили краснокамцы и говорили, что скучают по виртуальным концертам, их очень не хватает. Для жителей муниципального образования, которое находится хоть и недалеко от Перми, но все же не в самом краевом центре, возможность посещать виртуальные концерты - очень удобна. Часто к нам обращаются с запросами послушать в виртуальном концертном зале какие-то архивные записи. А сейчас мы с удовольствием будем слушать фестиваль Дениса Мацуева.

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Сеть виртуальных залов будет расширяться и дальше. Как сообщают в министерстве культуры Пермского края, в прошлом году появились три зала (в Краснокамске, Чермозе и Добрянке - федеральная субсидия составила 12 миллиона рублей), в 2020 к ним добавилось еще пять. Кроме Чайковского и Соликамска, в рамках региональной составляющей проекта при поддержке Министерства культуры Пермского края виртуальные концертные залы созданы в селе Елово, микрорайонах Голованово и Новых Лядах. А к 2022 году 8 новых залов откроются в Чердыни, Оханске, Кудымкаре, Усолье, Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино.