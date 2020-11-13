В Перми на эспланаде начали устанавливать главную елку

В Перми устанавливают главную новогоднюю елку. Фото: кадр с городской камеры видеонаблюдения.

До Нового года осталось 48 дней. В Перми подрядчик уже приступил к установке главной елки города - на эспланаде. Металлический каркас устанавливают с помощью небольшого крана. Железные кольца елки установлены уже больше чем наполовину. Затем 30-метровую новогоднюю красавицу украсят искусственной хвоей и иллюминацией.

В связи с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе власти пока не озвучивают, будет ли построен ледовый городок. Его планировали выполнить в космической тематике. Однако, чтобы снизить риск распространения COVID и избежать массового скопления людей, городка этой зимой может и не быть.

Напомним, вчера стало известно, что Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о переходе учеников 5-11 классов школ, техникумов и колледжей на дистанционное обучение на 28 дней, с 16 ноября.

Дистант вводится только для образовательных учреждений Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского, написал в своем Инстаграме Дмитрий Махонин.

Также для снижения рисков распространения коронавируса в Пермском крае оперштабом принято решение об ограничении работы заведений общественного питания с 1.00 до 6.00. Они не будут работать в это время.

Сокращено допустимое количество участников мероприятий в помещениях (до 30 человек), а работодатели обязаны перевести 30% офисных работников на удаленную работу.