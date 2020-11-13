Коронавирус в Перми, последние новости на 13 ноября: старшеклассников из пяти городов края на месяц отправят на удаленку

Старшеклассникам месяц придется учиться на удаленке, и в торговые центры ходить без родителей будет нельзя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Общее число инфицированных в Пермском крае на утро 13 ноября достигло 15 755 человек. За предыдущие сутки в регионе был выявлен 201 новый случай заражения COVID-19.

- Ежесуточный прирост составил 1,3%, коэффициент распространения болезни - 1,07, - сообщил краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Из 201 нового инфицированного – 78 мужчин, 118 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 69 человек, 79 человек в возрасте 45-65, 48 человек старше 65 лет.

64 человека из вновь заболевших проходят лечение в больницах, а всего по данным оперштаба госпитализированы в медучреждения с подтвержденным COVID-19 1723 человека. 149 из них – в тяжелом состоянии подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

137 человек лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всем заболевшим назначено лечение.

Дома на карантине находятся 3847 жителей Пермского края. За сутки эта цифра увеличилась почти на 500 человек.

За все месяцы пандемии от инфекции вылечились 10 538 пациентов. Только за минувшие сутки списались с больничного 173 человека.

Из-за ситуации с коронавирусом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о переходе учеников 5-11 классов школ, техникумов и колледжей на дистанционное обучение на 28 дней, с 16 ноября.

- Дистант вводится только для образовательных учреждений Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского, - написал Дмитрий Vахонин в своем Instagram. - Это самые крупные города края, и именно там наблюдаем наиболее интенсивный рост заболеваемости. Во время осенних каникул фиксировали снижение количества заболевших ОРВИ, поэтому надеемся на эффективность этой вынужденной меры.

Инфографика: оперштаб.

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