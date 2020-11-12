«Это не всем понравится, но спасет тысячи жизней». Дмитрий Жебелев о том, как удалось уговорить оперштаб ввести ограничения

Фото: страница в Facebook Дмитрий Жебелев.

Советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев опубликовал пост на своей странице в Facebook, где рассказал о том, как, почему и какие доводы во время заседания оперштаба ему пришлось приводить для того, чтобы в регионе ввели новые ограничения.

Далее цитируем автора дословно.

Меры спасения

С криками «у нас не ситуация, а жопа», «вы что, хотите трупы рефрижераторами вывозить», данными научных исследований и фактами перегрузки больниц нам наконец-то удалось убедить оперштаб принять новые меры по борьбе с коронавирусом. Они не всем понравятся, но могут спасти тысячи жизней. Позже, чем хотелось бы и, вероятно, было необходимо. Но лучше сейчас, чем никогда.

Когда одним увеличением объемов медпомощи всех не спасешь, нужно снижать число самих заражений. До тех пор, пока недостаточно налажены тестирование, выявление больных и изоляция, единственный вариант – уменьшение числа контактов и повышение их безопасности.

Самыми эффективными мерами для этого являются несколько. По международным научным исследованиям, это, прежде всего, ограничения на массовые мероприятия, особенно в помещениях. Для этого принято решение ограничить такие мероприятия до 30 человек и ограничить деятельность предприятий общественного питания с часу ночи до 6 часов утра. Это, в первую очередь, касается того, чтобы не работали ночные клубы дискотеки и другие заведения, где могли бы также проводиться массовые мероприятия и где могло бы быть большое количество заражений.

Дистанционное обучение в вузах, ссузах, 5-11 классах школ, дополнительном образовании в тех населенных пунктах, где высокая заболеваемость, нагрузка на здравоохранение и самые большие проблемы с доступностью медицинской помощи, то есть свободными койками. Это 5 городов Пермского края: Березники, Кунгур, Пермь, Соликамск, Чайковский.

Перевод максимального числа сотрудников на удаленную работу.

И все это с 16 ноября не менее, чем на 28 дней.

Почему именно эти меры и на такой срок?

На основе научных данных (результатов последних исследований ученых Гарварда, Кембриджа, Оксфорда и других лучших международных университетов), именно они и за такой период времени могут дать максимальное снижение числа заражений и нагрузки на здравоохранение. Запрет на массовые мероприятия – до 24%, дистанционное обучение – до 15%, сокращение контактов на работе – до 13% (всего – до 52%). При этом они наносят меньший социальный и экономический ущерб в сравнении с другими мерами – от закрытия бизнеса до ограничений на выход из дома. Результат их введения может быть виден не ранее, чем через 14 дней (инкубационный период + время до ухудшения симптомов и обращения к врачу). А в полной мере отразиться на снижении загрузки больниц – через шесть недель.

Почему дистанционное обучение только для 5-11 классов, ссузов, вузов и допобразования?

Потому что дети младше 10 лет намного реже заражаются коронавирусом и легче его переносят (это точно доказано), а также реже заражают других (ученые об этом спорят, но такое возможно). И потому что дистанционное обучение тяжелее дается ученикам младших классов, а присмотр за ними дома может привести к отказу родителей от работы и другим трудностям.

Почему дистанционное обучение можно ввести не во всем Пермском крае?

Потому что ситуация с заболеваемостью и нагрузкой на здравоохранение может не требовать этого в некоторых населенных пунктах, прежде всего, сельских и отдаленных. К тому же, именно там больше всего проблем при его введении: плохая связь, не укомплектованность школ и т.д.

Нет смысла вводить подобный дистант в каких-то селах, отдаленных населенных пунктах, где нет большой проблемы с заболеваемостью, а дистанционное обучение могло бы вызвать большие трудности, поскольку не везде есть хорошая связь, не везде школы могут быть готовы к тому, чтобы это вводить. Речь идет только о крупных городах, где есть сложности с заболеваемостью.

Крайне важно рекомендовать всем ребятам, которые перешли на дистанционное обучение, как можно меньше совершать контактов, особенно со своими родственниками, знакомыми старше 65 лет, которые находятся в группе риска и могут быть заражены.

Что еще может сократить число заражений?

Здравоохранение в Пермском крае никак не назовешь лучшим в России или, тем более, в мире. Так что приходится надеяться на самих себя. Поэтому соблюдайте дистанцию, носите маски и делайте это правильно, прикрывая рот и нос, сократите число контактов до минимума, изолируйтесь при любых признаках ОРВИ и посоветуйте все это своим близким.

Важно понимать, что эти меры могут вызвать неудобство большого количества людей. Это бесспорно. Но эти меры приняты не для того, чтобы кого –то ограничивать, а для того, чтобы спасти тысячи жизней. Поэтому важно их соблюдать. Каждый, кто будет это делать, а также носить маску, соблюдать социальную дистанцию и прочие меры предосторожности, будет спасать людей.

Берегите себя – и вы спасете жизнь и здоровье других.

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