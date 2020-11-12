Даже находясь за ограждением, подросток пытался вырваться. Фото: скрин с видео chp_59.

- О, господи, - ахнули все, кто увидел, как подросток сорвался, пролетел метров шесть и, ударившись, упал на клумбу на первом этаже.

Трагедия произошла 12 ноября в торговом центре «Семья» на улице Революции в Перми. Произошедшее попало на мобильную камеру очевидца, вероятней всего, снял видео сам продавец, который застукал нечистого на руку покупателя.

По видео, которое опубликовали в паблике chp_59/instagram, можно понять, что несовершеннолетний посетитель попался на краже обуви в одном из отделов ТЦ. Увидев это, продавец заставил воришку выложить украденную пару на прилавок.

Парень в маске подчинился, но охранник не стал выпускать его из отдела, скорей всего, намереваясь вызвать полицию.

На этом запись очевидца обрывается, но судя по дальнейшим кадрам несложно догадаться, что подросток попытался сбежать от охранника. И это бегство обернулось большой бедой.

На кадрах парнишка стоит за перилами ограждения, его держит за одежду какой-то мужчина в синей куртке. Рядом стоит охранник и смотрит на происходящее. Подросток вырывается и даже находясь в воздухе, все равно пытается сбежать от взрослых. Парень отходит в сторону, освобождается, цепляется руками за край и хочет прыгнуть на этаж ниже. Но в момент падения ударяется ногами о пол и летит вниз, падая на первый этаж с высоты примерно шести метров.

- По факту падения молодого человека в полиции зарегистрирован материал проверки, сейчас в торговом центре работает следственно-оперативная группа и выясняет обстоятельства произошедшего, о состоянии здоровья и причинах случившегося сможем сообщить позже, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Пермь в пресс-службе Управления МВД по городу Перми.