«Главное шпалы не таскать и все». Пермячка Валентина Мазунина стала гостем программы «Вечерний Ургант»

Валентина Мазунина в гостях на передаче "Вечерний Ургант". Фото: кадр видео "Первого канала".

Нашу землячку, актрису Валентину Мазунину пригласил на свою передачу Иван Ургант. Поводом, в том числе, стал выход на экраны сериала «Иванько». Валентина сыграла в нем главную роль. Он о двух девушках, которые пытаются наладить свою жизнь.

Иван Ургант спросил у Валентины Мазуниной, когда она решила стать актрисой?

- Это, наверное, произошло в 11 классе, - говорит Валентина. - Я долго была бессознательным подростком и долго не понимала куда идти. Мне очень нравилось смотреть спектакли. Мне нравилось ездить в Пермь. А я жила в маленьком городе Верещагино. Мы с мамой ездили на спектакли и мне казалось, что это такое волшебство, что это сказка, а артисты - это добрые и воспитанные люди.

Мама хотела, чтобы вы стали актрисой?

- Нет, но она меня во всем поддерживала.

А папа как реагировал?

- Папа у меня железнодорожник, он говорил: «Главное шпалы не таскать и все». - А вообще всерьез к этому никто не относился. Мама поехала со мной на поступление. В 11 классе думала: «Куда мне поступать, что я умею?». Выбирала поступать на актрису или на повара и решила - на актрису. Хотя готовлю не очень (смеется). И я поступила.

«Взлет ваш произошел после сериала «Реальные пацаны»? И там ваша мечта о красивой жизни осуществилась, потому что у вас был очень возвышенный персонаж».

- Да, очень возвышенный, - говорит Валентина. Напомним, в первых сериях «Реальных пацанов» она играла проститутку.

«Мне очень и очень хочется, чтобы вы, Валя, играли в серьезных фильмах. Вы потрясающе сыграли в фильме «Аритмия», а ведь там совсем не комедийная роль. Желаю вам сниматься в таких фильмах», - пожелал Иван Ургант Валентине Мазуниной.