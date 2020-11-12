Пермский край занял 23 место в России по количеству смертей в дорожных авариях

Карета «скорой», в которой 5 ноября погибли два медика. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

- По итогам 10 месяцев 2020 года Пермский край занял 23 строчку в российском рейтинге по количеству смертей в результате дорожных аварий, - рассказал в прямом эфире в официальном аккаунте в Инстаграм gibdd_59 заместитель начальника УГИБДД полковник полиции Вячеслав Кадочников. – За эти 10 месяцев в регионе произошло 1985 дорожно-транспортных происшествий, 194 человека погибло и 2600 получили травмы.

На 33% выросло количество погибших в ДТП с участием пешеходов на пешеходных переходах. В таких авариях скончались 8 человек и 187 получили травмы.

Особый акцент во время эфира был сделан на ситуации с дорожной аварийностью из-за смены погодных условий.

- Только за 10 дней ноября на территории Пермского края было зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибло (рост составил 83,3%) и 63 получили травмы различной степени тяжести, - отметил Вячеслав Кадочников. - В каждом третьем ДТП были зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, в том числе в 3 случаях – недостатки зимнего содержания.

Одно из резонансных ДТП произошло 5 ноября в Ординском районе. В результате столкновения с грузовиком погибли два медика «скорой медицинской помощи», оба водителя были госпитализированы. При оформлении ДТП были зафиксированы недостатки зимнего содержания улично – дорожной сети. Возбуждено уголовное дело, ведется административное расследование.

Водителям напомнили, что в ближайшие месяцы во время обильных снегопадов наряды ДПС ГИБДД будут уделять особое внимание предотвращению заторов и недопущению парковки транспорта в таких местах, которые создадут помеху движению снегоуборочной техники.

Заместитель начальника УГИБДД по Пермскому краю полковник полиции Вячеслав Кадочниковв в прямом эфире на официальном аккаунте в Инстаграм gibdd_59.

- Управление ГИБДД получило восемь новых автомобилей Skoda Octavia и «УАЗ Патриот», - рассказал заместитель начальника УГИБДД. - На страже безопасности дорог появились патрульные мотоциклы «Ямаха». Сейчас автомототранспорт проходит процедуру оформления, оснащается дополнительными техническими средствами и в скором времени будут передан в эксплуатацию. Призываю всех участников дорожного движения не только неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и не оставаться равнодушными к нарушителям.

Сообщить о нарушениях ПДД можно по телефону дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Перми (342) 246-79-00, по телефону 102 или ближайшему наряду ДПС ГИБДД.

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