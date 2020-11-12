Рисунок пермской первоклассницы напечатали в новой книге Джоан Роулинг

Рисунок 7-летней Соне Кругляниной украсил новую книгу Джоан Роулинг. Фото Елены Кругляниной.

Соне Кругляниной из Перми всего семь лет, но ее рисунок увидят тысячи русскоязычных читателей во всем мире. Девочка стала одной из победительниц конкурса иллюстраций для новой книги британской писательницы Джоан Роулинг - «Икабог». Это добрая, захватывающая история о страшном болотном монстре, приключениях и верной дружбе, которая сможет победить даже самую страшную беду.

Участниками конкурса рисунков стали дети от 7 до 12 лет.

- Соня всего два года занимается в изостудии, - рассказывает ее мама Елена. - Когда начался карантин, занятия перевели в онлайн - формат. Дома было скучно, нужно было как-то проводить время, и я покупала ей дополнительные курсы по рисованию в интернете, дочка рисовала. Потом руководитель нашей студии Екатерина Шумилова предложила принять участие в конкурсе издательства «Азбука-Аттикус».

Соня нарисовала одну из героинь книги "Икабог". Фото Елены Кругляниной.

Издательство опубликовало несколько глав новой книги, и детям предложили нарисовать к ним иллюстрации. Соня решила изобразить одну из героинь - леди Эсланду. И рисунок девочки оказался в числе победителей!

- Соня нарисовала эскиз, потом раскрасила гуашью, а тонкие линии проводила гелиевой ручкой, - говорит мама Сони. - Работа заняла несколько дней. Мы отправили рисунок и особо не надеялись на победу, а когда узнали решение жюри - прыгали от радости.

Рисунок опубликовали в российском издании книги, под ним указаны имя автора, возраст и город. Все победители конкурса получат по экземпляру «Икабог» с автографом Джоан Роулинг. Книга, к слову, уже поступила в продажу.