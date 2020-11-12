«Дефицита в предложениях нет». Нового директора Пермского оперного театра выберут по конкурсу

Министр культуры края Вячеслав Торчинский и генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

С 16 ноября генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов возглавит Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

- От таких предложений не принято отказываться, это большая честь и высокая оценка работы как самого Андрея Борисова, так и руководимого им театра, - отметил министр культуры края Вячеслав Торчинский.

Театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко считается третьим музыкальным театром страны. И возглавлять его – большая честь. Тем не менее, Андрей Борисов признался, что решение сменить работу далось ему нелегко.

- Я думал несколько дней, прежде чем согласиться на это предложение, - рассказал он.

Кто же займет директорское кресло в пермской опере? Уже сейчас в министерство культуры Прикамья поступило несколько предложений. Нового генерального директора собираются выбрать с помощью конкурса.

Критериев несколько – директор должен быть одобрен и коллективом театра, и экспертным сообществом. Он должен иметь и управленческий опыт.

- У нас дефицита в предложениях нет, - сообщил Вячеслав Торчинский. - Это хорошие, разноплановые профессионалы. Нам будет из чего выбирать. Не думаю, что нам нужно принимать суетливые поспешные решения.

Планируется, что процесс выбора генерального директора театра займет 1-2 месяца. Пока же исполнять обязанности гендиректора продолжит Андрей Борисов – он будет совмещать две должности до назначения нового руководителя. Правда, на это необходимо получить разрешение от его будущего работодателя - департамента культуры Москвы.

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