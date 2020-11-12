«Я подхожу по всем параметрам!» Актриса из «Реальных пацанов» собралась в космос

Зоя Бербер полностью соотвествует всем требованиям, которые предъявляются к исполнительнице главной роли в новом фильме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Зоя, давай!», «Ждем в космосе!», «Желаем удачи!», - поддерживают звезду сериала «Реальные пацаны» ее подписчики.

О своем желании принять участие в кастинге на главную роль в фильме, который будут снимать на МКС, актриса из Перми Зоя Бербер написала на своей странице в Instagram.

- Узнала, что один продакшн проводит кастинг среди актрис: нужна героиня, которую по сюжету отправят в космос! По-настоящему! Ребята, а я очень хочу попасть в космос! И я подхожу по всем параметрам! Но, есть одно но. Для участия в кастинге необходимо прислать видео, в котором я должна читать письмо Татьяны к Онегину. Натурально и на полном серьезе. Письмо Татьяны, понимаете? – написала она пост на своей странице в соцсетях.

«Ну так читай!», «Пушкин наше все!», - поддерживают ее фолловеры.

Напомним, в начале ноября Первый канал открыл конкурс, победительнице которого достанется главная роль и возможность сыграть ее, слетав для этого на орбиту.

Уже в конце января Первый канал должен передать Центру подготовки космонавтов Роскосмоса 30 имен. 15 основных претенденток на роль и еще 15 дублеров. Медкомиссию будут проходить только две девушки. Их отбирать будут из тех, кто соответствует жестким требованиям: возраст 25-45 лет, рост не более 180 сантиметров. Претендентка должна пробегать километр за три минуты и плавать вольным стилем не менее 20 минут. По этим и другим требованиям, опубликованным на сайте Первого канала, актриса из Перми полностью подходит.

Если она войдет в список избранных, то звезду сериала «Реальные пацаны» ждут три месяца теории — базовые знания о космосе, корабле и МКС, столько же практики и шанс реально отправиться на МКС на 10 суток!

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