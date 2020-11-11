Коронавирус в Перми, последние новости на 12 ноября 2020 года: число заразившихся в Прикамье преодолело очередной барьер

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 10 ноября 2020 года: в Прикамье поставлен очередной антирекорд – 200 положительных тестов на COVID-19 за день.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 200 новых случаев заражения COVID-19: 113 человек проходят лечение в больницах, 87 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 15 554. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 10 ноября – 1,08). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 200 новых инфицированных – 82 мужчины, 113 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 101 человек в возрасте 45-65, 59 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.