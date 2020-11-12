В политехе открыта базовая кафедра «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»

Ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов и генеральный директор предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов подписали первый учебный план.

11 ноября начала работу специализированная кафедра «Переработка нефти и газа» Пермского национального исследовательского политехнического университета на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Обучение в дистанционном формате начали первые две группы слушателей из числа сотрудников предприятия, не имеющих профильного образования в области переработки нефти и газа.

Базовая кафедра «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», которую возглавил генеральный директор предприятия Сергей Андронов, призвана обеспечить качественную подготовку специалистов по направлению переработки нефти и газа. В 2021 году слушателями новой базовой кафедры станут студенты 2, 3 и 4 курсов факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий. Они уже прошли серьезный отбор.

- «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» - давний стратегический партнер нашего университета, - отметил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов. -Уверен, что наши преподаватели и специалисты завода дадут мощный импульс для студентов и помогут им гораздо быстрее подготовиться к будущей профессиональной деятельности. Кроме этого, учащиеся базовой кафедры примут активное участие в научно-технической работе, которую мы будем вести совместно с заводчанами.

В свою очередь генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов подчеркнул, что около трети работников предприятия - это выпускники политехнического университета, а каждый пятый окончил химико-технологический факультет этого вуза.

- Мы взаимодействуем по многим направлениям, и открытие кафедры стало продолжением нашей многолетней общей истории и сотрудничества, - заметил Сергей Андронов. - Мы уверены, что эффективный бизнес – это постоянный поиск лучших решений и внедрение их жизнь. Наука и практика должны вместе работать на результат. Новые образовательные программы помогут нам в этом.