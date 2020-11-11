«Растут как опята осенью». В Прикамье финансовые мошенники открывают онлайн-пирамиды

Заработать хочется всем. Но как это сделать безопасно? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такое впечатление, что в условиях коронавируса вся жизнь перешла в онлайн-формат. Не стали исключением и финансовые мошенники.

Пирамиды с бумажными билетами «МММ» - это все в прошлом. Теперь в Прикамье создаются удаленные сайты-пирамиды.

- Можно заработать кучу денег! Каждый день вклад будет пополняться в олнайн-режиме, и это будет видно прямо на сайте! Мы работаем с новой криптовалютой! – пытаются соблазнить нас. - Деньги можно забрать в любой момент!

«Кнопка «Вывести деньги» вас не спасет»

В Уральском отделении Центробанка сообщили, что в Пермском крае за 9 месяцев этого года выявили две организации с признаками финансовых пирамид, плюс еще 8 «черных кредиторов». Материалы по ним передали в правоохранительные органы.

- Но это только верхушка айсберга, - отметил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев. - Банк России реагирует, как правило, только на конкретные жалобы обманутых вкладчиков, а на самом деле подобных сайтов-пирамид гораздо больше. Для их появления сейчас имеется самая благоприятная почва: когда на дворе экономический кризис, люди готовы верить в самые фантастические виды заработка, даже тогда, когда им обещают совершенно нереальный доход в 100 процентов годовых. Вот пирамиды и появляются как опята в дождливую осеннюю погоду.

Такие сайты обычно оформляются в виде небольшой странички. Информация о них нередко распространяется через знакомых.

- Вас сначала заинтересуют фантастической гарантированной доходностью, а затем предложат вложить в финансовую интернет-пирамиду деньги – либо наличкой через менеджера или же через какие-то непонятные банки, - объясняет Эдуард Матвеев.

Потом на сайте появится картинка с вашей фамилией, и вы, действительно, увидите, что цифры постоянно растут, что на вашем вкладе регулярно что-то прибавляется. Чтобы усыпить вашу бдительность, на сайте может быть бросающаяся в глаза кнопка «Вывести деньги», но понятно, что забрать вам вклад так просто никто не позволит. А заканчивается обычно всегда одинаково: рано или поздно среди вкладчиков начинается паника, все начинают безуспешно давить на эту самую «кнопку возврата», и - сайт закрывается.

Это заманчивое слово «криптовалюта»

Финансовые онлайн-пирамиды используют разные приемы соблазнения. Одна из них – ссылка на магические быстрорастущие криптовалюты, с которыми они якобы работают.

- Главная особенность этого года – переход финансовых мошенников в онлайн-формат, они предлагают вложения в сомнительные активы – криптовалюту, электронные деньги, токены и другие псевдоинвестиционные продукты, - предупреждают в региональном подразделении Центробанка.

Но эксперты объясняют, что такое предупреждение Банка России мошенники могут легко раскритиковать.

- Они, например, могут убедить вас, что банк выступает против криптовалют, потому что те становятся реальными конкурентами традиционных валют, - объяснил Эдуард Матвеев. - Но не расскажут вам, что есть валюты, которые уже зарекомендовали себя, те же биткоины, к примеру, а есть действительно - сомнительные. В том же Инстаграмме куча людей продвигает криптовалюты, про которые никто не слышал. За 20-30 тысяч долларов сейчас можно запустить свою криптовалюту. Правило должно быть простым: не связываться с тем, в чем вы не разбираетесь.

Ловушки для простаков

Какие еще бывают ловушки для поимки доверчивых в сети удаленных пирамид? На что стоит обратить внимание?

Как объясняет Эдуард Матвеев, есть характерные признаки, по которым можно определить, что перед вами финансовая онлайн-пирамида:

- обещанная доходность выше «банковских» 6 процентов должна быть внятно мотивирована. Как правило, компании-пирамиды не могут этого сделать. Или начинаются пространные объяснения о продвижении каких-то новых технологий, о криптовалютах, в которых человек не разбирается;

- верный признак пирамиды - когда компании гарантируют, а не просто обещают высокую доходность. Такие гарантии разрешено давать только банкам.

- информация о приращении вклада обновляется на сайте чуть ли не ежедневно. Таких оперативных инвестиций не бывает.

- возможность забрать вклад в любой момент при высокой обещанной доходности должна, как минимум, насторожить.