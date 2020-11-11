Самый выгодный день в году – Зеленый

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Свой 179-й день рождения Сбербанк встречает с новым именем, но со старыми традициями. Как напомнил управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный, 24 сентября крупнейший банк России объявил о своем новом бренде. Сбербанк преобразился в Сбер.

ПОДАРКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

- Теперь мы больше чем банк, мы - помощник для жизни человека и бизнеса, и не только в финансовых вопросах, - рассказал Константин Подвальный. - Нам недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека. Мы хотим приходить туда, где возникают новые. Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра. И поэтому мы идем в новые отрасли, делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Мы боремся за комфорт каждого нашего клиента, за успех каждого бизнеса.

Но и став Сбером, банк продолжает добрые традиции. Одной из таких стала акция «Зеленый день», уже в третий раз проходящая в канун дня рождения банка. В этот день подарки ко дню рождения будет получать не Сбер, а его клиенты. И подарки весомые – скидки на квартиры, смартфоны, бытовую технику, одежду, обувь, билеты на самолет, бензин и прочие товары и услуги.

Эти скидки предлагают компании и сервисы экосистемы Сбера, а также более 170 его партнеров.

Участниками первого «Зеленого дня», который прошел в 2018 году, стали миллионы россиян и десятки компаний-партнеров. Акция прошла настолько удачно, что «Зеленый день» решили проводить ежегодно. И в минувшем году во время «Зеленого дня» на сайт банка обратились более 7 миллионов человек, 760 тысяч участников акции подали заявки на кредиты.

- Мы уверены, в 2020 году «Зеленый день» Сбера тоже станет одной из самых массовых акций в России, - отметил Константин Подвальный. - В этом году спектр уникальных предложений существенно расширится, учитывая интенсивное развитие экосистемы Сбера, которая теперь включает в себя десятки различных компаний и сотни сервисов для решения ежедневных задач населения и бизнеса.

Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, Самокат, «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СБЕР ЕАПТЕКА, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЛогистика, СберCтрахование и прочие.

Скидки и специальные условия готово предложить более 170 партнеров Сбера, среди них: «Дочки-Сыночки», Xiaomi, McDonald’s, «220 Вольт», «Эльдорадо», Lamoda, «Победа», «Газпром нефть», «Детский мир», Huawei и др.

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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Для обычных людей «Зеленый день» состоится 11 и 12 ноября, а для корпоративных клиентов акция продлена до 17 ноября.

Чтобы принять участие в акции, надо сделать три простых шага.

1. Авторизоваться на sber.ru по Сбер ID и открыть для себя предложения от онлайн-кинотеатра Okko, Ситимобила и компании «Папа Джонс».

2. Заполнить анкету о своих интересах и оставить адрес электронной почты - за этот шаг вы получите скидки от СберЗдоровья, СберМобайла и «220 Вольт».

3. А если пригласите друга на страницу «Зеленого дня», то получите еще несколько предложений от Delivery Club, компаний «Дочки-Сыночки» и Xiaomi.

Все полученные за каждый из шагов скидки будут храниться в личном кабинете на странице sber.ru/179. Воспользоваться ими можно будет 11 и 12 ноября. Акция действует с полуночи до полуночи - круглосуточно.

КАКИЕ СКИДКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?

11 ноября на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях.

Вот только несколько из них.

Банковские продукты:

• СберКарта с повышенными бонусами СберСпасибо.

• СберКарта Travel Mastercard с приветственными 3000 миль;

Предложения от компаний экосистемы Сбера:

• СберПрайм — подписка, дающая скидки на услуги Okko, СберЗвука, Delivery Club, СберМаркета, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, СберМобайла и СберДиска, — всего за 999 рублей на два года. При активном использовании подписки с её помощью можно сэкономить 25 000 руб. за два года;

• Okko — 990 рублей за три месяца «Оkko.Спорт» + скидка 45% на продление на следующий год и 50%-я скидка на фильм. Смотрите один фильм со скидкой 50%. Активируйте до 19 ноября и выберите фильм в течение 14 дней после активации;

• Delivery Club — скидка 10% на заказ продуктов;

Компании — партнеры «Зеленого дня» предлагают следующие скидки:

• «220 Вольт» — скидка от 10 до 65% на специальный ассортимент;

• Xiaomi — скидка до 24% на смартфоны;

• «Дочки-Сыночки» — скидка до 20% на одежду и обувь;

• McDonald’s — выгодная пара с куриными стрипсами и напитком за 99 руб.;

• «Эльдорадо» — скидка до 30%;

• Lamoda — скидка 25% на весь ассортимент;

• «Победа» — скидка 15% на все направления полётов;

• «Газпром нефть» — скидка 2 рубля с каждого литра бензина на АЗС;

• «Детский мир» — дополнительная скидка от 10–25% на популярные товары;

• Huawei — скидка 30% на смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары.

С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомиться на sber.ru