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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми последние новости на 11 ноября: выздоровели после болезни свыше 10 тысяч человек

В Пермском крае на 11 ноября протестированы на коронавирус 870 тысяч жителей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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За минувшие сутки было выявлено 196 новых случаев заражения

За минувшие сутки было выявлено 196 новых случаев заражения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Данные о коронавирусе в Пермском крае на утро 11 ноября: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число инфицированных достигло 15354. За минувшие сутки было выявлено 196 новых случаев заражения COVID-19: 136 человек проходят лечение в больницах, 60 – амбулаторно на дому.

Из 196 новых инфицированных – 82 мужчины, 108 женщин и 6 детей - 4 мальчика и 2 девочки. Среди взрослых: младше 45 лет – 13 человек, 85 человек в возрасте 45-65, 92 человека старше 65 лет.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми. Всего сейчас в краевой столице 9181 официально зарегистрированный больной. На втором месте по заболеваемости Березники – 897 заболевших.

За минувшие сутки в Пермском крае из больниц выписаны 167 человек. Общее количество выздоровевших составляет 10194. В больницах сейчас остаются 1788 человек. На карантине находится 3879 жителей Пермского края.

Инфографика: оперштаб

Инфографика: оперштаб

Также за прошлые сутки зафиксированы шесть смертей от коронавируса, а также три летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 443 человека, и еще 292 инфицированных пациента скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

Протестированы на коронавирус в Пермском крае более 870 тысяч человек.

Накануне для больных COVID-19 была открыта еще одна пермская больница - «РЖД-Медицина». 10 ноября здесь приняли первых пациентов с коронавирусом. В больнице открыли 60 коек для больных COVID-19, вскоре появятся еще 60.

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