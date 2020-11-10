«Я так боюсь, что тебе там страшно одному». В Перми трагически погиб 19-летний парень

Данил. Фото со страницы погибшего ВКонтакте

В понедельник, 9 ноября, на на стройплощадке на улице Сапфирной произошла трагедия. Во время работ на фасаде дома у строительной люльки, которая находилась на высоте девятого этажа, оборвался крепеж. В тот момент в ней находился 19-летний рабочий. Люлька накренилась на бок, и молодой человек выпал из нее. Полученные травмы оказались смертельными и, к сожалению, парень погиб.

Расследованием трагедии занимаются сотрудники следственного комитета и прокуратуры. После произошедшего на место ЧП выехал прокурор Мотовилихинского района Евгений Бендовский.

Строительная люлька, с которой упал Данил. Фото: chp_59/instagram

- В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, осуществляющей строительную деятельность на указанном объекте, в части соблюдения требований охраны труда. По результатам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Погибшим оказался 19-летний житель села Малая Соснова Большесосновского района Пермского края.

- Мы с ним давно не общались, - вспоминает знакомая погибшего Данила. - Знаю, что пару лет назад от поступал в Строгановский колледж. Часто ездил в Пермь, зарабатывал деньги на стройках. Был добрым и вежливым.

Друзья и родные погибшего с трудом мирятся с произошедшим, в память о Даниле на его странице в социальной сети они оставляют слова скорби:

«Я верю, что ты всегда рядом с нами, что ты смотришь на меня. Я буду беречь родителей, брата и сестру, обещаю тебе. Я так боюсь, что тебе там страшно одному. Спи спокойно, мой родной», - написала сестра погибшего.

«Ты был очень хорошим человеком, пусть земля тебе будет пухом, спи спокойно», - пишут друзья и знакомые погибшего парня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Только из армии вернулся, хотел стать полицейским». В Прикамье трагически погиб 21-летний парень

Близкие молодого человека до сих пор не верят в произошедшее (подробнее..)