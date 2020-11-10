Пермские театры завоевали семь «Золотых масок»

Мюзикл "Винил" - пятикратный лауреат "Золотой маски". Фото: permkrai.ru

В 2020 году большинство крупных культурных мероприятий проходит в режиме онлайн. Не стала исключением и церемония вручения Всероссийской театральной премии «Золотая Маска». Онлайн-трансляция объявления лауреатов прошла 10 ноября в прямом эфире.

«Золотые маски» по итогам прошлого сезона завоевали два пермских театра. Сразу пять премий у мюзикла «Винил» (12+) Театра-Театра. Сам мюзикл победил в номинации «Лучший музыкальный спектакль». Марат Мударисов получил «Золотую маску» как лучший актер в жанре мюзикла, Анна Огорельцева победила в номинации «Лучшая женская роль», а Илья Линович стал лучшим актером второго плана. Музыкальный руководитель Театра-Театра Татьяна Виноградова получила премию в номинации «Лучшая работа дирижера в жанре «оперетта/мюзикл».

Две «Золотых маски» у Пермского театра оперы и балета. Полина Булдакова за роль Никии в балете «Баядерка» (12+) получила премию в номинации «Лучшая женская роль в балете». А Алексея Хорошева отметили за «Лучшую работу художника по свету в музыкальном театре» за балет «Шахерезада» (12+).

Полина Булдакова получила премию в номинации «Лучшая женская роль в балете». Фото: Андрей Чунтомов

Всего Пермский театр оперы и балета был номинирован на главную театральную премию России в 18 номинациях: восемь номинаций получил балет «Баядерка», шесть — балет «Шахерезада», появившийся на сцене в апреле 2019 года, и четыре номинации получил экспериментальный вокально-пластический спектакль «Закрой мне глаза».