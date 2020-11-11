Цифровой видеосервис «Ростелекома» - лучший способ борьбы со скукой и депрессией

В видеосервисе Wink найдется интересное и для маленьких принцесс.

Пришла осень и вас неожиданно накрыл сплин? Врачи отмечают, что осенняя хандра - довольно распространенное явление. Виной тому - смещение биоритмов: день становится короче, погода меняется в худшую сторону и все больше хочется спать. Оптимизма не добавляет и вторая волна пандемии коронавируса.

Как же бороться с сезонной депрессией? Кто-то рекомендует пить зверобой, кто-то заниматься физкультурой и побольше гулять, а мы советуем устроиться с котом (и не только) на диване, налить себе чашку вкусного какао с маршмэллоу, укутаться в теплый плед и насладиться эксклюзивными новинками нового цифрового сезона в видеосервисе Wink.

Средство от хандры - сесть с котом перед телевизором

Многие пермяки уже именно так и сделали. Только за октябрь 5 тысяч жителей края скачали свыше 14 тысяч фильмов и мультиков в онлайн-кинотеатре Wink. Больше всего по вкусу зрителям Прикамья пришелся криминальный боевик «Агент Ева»(18+), премьера которого состоялась 25 сентября, на втором месте - фантастический боевик «Токийский гуль» (16+), на третьем - мультфильм для подростков «Бен 10 против Вселенной!» (12+),

Совсем недавно видеосервис Wink пополнился несколькими яркими премьерами. Первая - дебютная комедия Яны Гладких «Красотка в ударе», романтическая сказка «Ундина», фантастический мультфильм для взрослых «Тёмная Лига справедливости: Война Апокалипсиса (+16), самый ожидаемый психологический сериал «Псих» (+18) с Константином Богомоловым в главной роли, а также всеми любимый фильм Гая Ричи «Большой куш» (+16), только на Wink доступен в гоблинском переводе.

Недавно видеосервис Wink пополнился несколькими яркими премьерами.

Для тех, кто еще не знает. Wink – это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).

Теперь вам не нужно ждать рекламной паузы, чтобы в перерыве между любимым фильмом или сериалом сгонять на кухню за чем-нибудь вкусненьким. В Wink есть функция «управляй просмотром». Она позволяет поставить видео на паузу или перемотать к самой захватывающей сцене.

С приставкой Wink + подключить видеосервис стало еще удобнее. Премиальная ТВ-приставка работает на операционной системе Android, подключается без лишних проводов по сети Wi-Fi и значительно расширяет спектр возможностей зрителя.

- Лично для меня самый приятный бонус приставки – это разнообразный контент, - рассказывает жительница Перми Наталья. – Я мама двоих детей. Сыну - 12, он обожает футбол. Дочери - 6, ей нравится все, что связано с принцессами. После подключения интерактивного телевидения, каждый из них может смотреть то, что хочет, причем на разных устройствах. Одна смотрит мультики на ноутбуке, другой художественные фильмы про спортсменов по телевизору. Это добавило спокойствия в доме. Кроме того, в Wink отличное качество картинки в 4К, а также много полезных и развивающих телепрограмм для детей и взрослых.