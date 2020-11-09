Коронавирус в Перми, последние новости на 10 ноября 2020 года: на борьбу с COVID-19 власти потратят почти 15 миллиардов рублей

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии перевалило за 15 тысяч Фото: архив "КП"

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 9 ноября 2020 года - на борьбу с COVID-19 власти потратят почти 15 миллиардов рублей, а жители региона начали получать смс-уведомления о результатах исследований на коронаврус.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 193 человека. Из них 80 мужчин, 108 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). 122 человека проходят лечение в больницах, 71 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии и на утро 10 ноября - 15 158. Ежесуточный прирост больных - 1,3%. Коэффициент распространения болезни составляет 1,08.

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В минувшие выходные в Прикамье начали рассылку смс-уведомлений о результатах исследований на COVID-19. Поручение автоматизировать такое информирование жителей Пермского края дал губернатор Дмитрий Махонин на одном из последних заседаний оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Смс-уведомления начали получать жители, чьи тесты исследовались в шести лабораториях: Краевой клинической больницы, центра СПИДа, Краевой клинической инфекционной больницы, Пермской краевой станции переливания крови, Центра гигиены и эпидемиологии (Роспотребнадзор) и ООО «Централизованная клиника-диагностическая лаборатория» (Киров). Количество лабораторий обещают увеличить.

На борьбу с коронавирусом в 2020 году власти планируют потратить 14,8 миллиардов рублей. Деньги выделят из федерального и краевого бюджетов. а также из резервного фонда региона.

С понедельника, 9 ноября, после двухнедельного перерыва вновь открылись учреждения культуры. Театры, музеи, библиотеки, концертные организации возвращаются к работе со зрителем, но в заведениях по-прежнему действуют правила соблюдения социальной дистанции, масочного и температурного режимов.