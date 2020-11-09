Пермяки говорят «Спасибо врачам»!

Представлены фотографии военных лет из Пермского архива и современные снимки из «красной зоны».

На улицах Перми появились стенды с фотографиями врачей. Выставку «Спасая жизни. 1941-1945. 2020», рассказывающую о труде медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, и сегодня, в условиях пандемии, подготовили сотрудники Пермского краеведческого музея. На стендах использованы фотографии из Пермского государственного архива социально-политической истории, а также современные снимки из «красной зоны».

Больницы стали «линией фронта»

- В годы Великой Отечественной войны медики вернули в строй 72,3 процента раненых и 90,6 процента больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, составил около 17 миллионов человек. На фронтах войны наши земляки - врачи, санинструкторы, санитары, фельдшеры, медсестры - под огнем, на пределе человеческих возможностей спасали жизни бойцов, - отмечают авторы выставки.

Стенды с фотографиями установлены на набережной, в сквере Миндовского, у гостиницы «Урал» и у цирка. Из размещенной на них информации можно узнать, что в годы войны в Пермской (тогда - Молотовской) области работал 161 госпиталь, где для лечения раненых и больных применялись самые передовые методы и разрабатывались новые.

Один из героев выставки - профессор Василий Модестов, который в 1941-1943 годах руководил эвакогоспиталем №3149. Он разработал специальные антисептические перевязочные пакеты с йодобромной водой, широко применявшиеся для лечения раненых, а также создал дезинсекционный порошок «М» и способ производства мази Вишневского на турбинном масле. А ученые медицинского института Алексей Пшеничнов и Борис Райхер создали вакцину против сыпного тифа.

Благодарим за спасенные жизни

В военные годы медицинские работники трудились по 12 часов в день, в две смены. Но и сегодня, через 70 с лишним лет после войны, работу врачей в условиях пандемии можно назвать каждодневным подвигом. Больницы стали «линией фронта», где ведется борьба с COVID-19. Об этом также напомнила выставка «Спасая жизни. 1941-1945. 2020», которая была организована в рамках региональной акции #СпасибоВрачам.

Во время этой акции пермские деятели культуры и культурные учреждения Пермского края делают все возможное, чтобы поддержать врачей, спасающих жизни и здоровье пермяков. Тем более сейчас, когда постоянно растет число заболевших.

- Работа врачей сейчас незаменима, их труд сложно недооценить. Нагрузка на наших врачей сегодня в разы выше, чем весной. Поэтому от жителей Пермского края и себя лично я благодарю наших медиков за их труд, за их бессонные ночи и спасенные жизни! - отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Приглашаем на спектакли

Понятно, насколько сейчас трудно врачам, которые приняли на себя всю тяжесть борьбы с коронавирусом. Трудно и физически, и эмоционально. Поэтому пермские театры, концертные площадки и библиотеки решили дать возможность медикам отвлечься от проблем и пригласить их на спектакли и концерты. В рамках акции #СпасибоВрачам медики получат флаеры от 19 театров и концертных организаций Пермского края, которые можно будет обменять на билет из репертуара до конца 2021 года.

- Мы передали главному врачу Лысьвенской больницы 100 флаеров акции #СпасибоВрачам, - рассказала Евгения Сибирякова, директор Лысьвенского театра драмы имени Савина. - Пригласительные будут действительны на любые спектакли театра до конца 2021 года. Скоро у нас выйдет премьера «Визит дамы» по пьесе Дюрренматта, в которой занята вся труппа театра. Есть в репертуаре такие популярные спектакли, как «Гроза. История одной системы» по Островскому, «Фронтовичка» Анны Батуриной, комедия «Беги к своей жене», а также спектакль по пьесе Виктор Шендерович «Потерпевший Гольдинер», где заняты только заслуженные артисты. На любом из них мы будем очень рады видеть наших врачей. Мы благодарны за то, что они спасают людей, в том числе лысьвенские медики вылечили несколько сотрудников нашего театра.

- В знак благодарности за спасение жизни и сохранение здоровья в условиях пандемии театр оперы и балета им. П.И. Чайковского дарит пермским врачам сертификат, который можно обменять в кассе театра на билеты, общей стоимостью три тысячи рублей, и посетить один из спектаклей или концертов 149-го театрального сезона, - поделились в театре.

Приглашают медиков на свои спектакли также Театр-Театр, ТЮЗ, театр «У Моста», театр кукол, «Балет Евгения Панфилова». Поддержали акцию#СпасибоВрачам Пермская краевая филармония, Городское концертное объединение Перми, Академический хор «Млада», Пермский губернский оркестр.

Акция в поддержку медиков проходит на территории всего Пермского края. Флаеры #СпасибоВрачам раздают также Театр юного зрителя в Кунгуре, Чайковский театр драмы и комедии, Березниковский драматический театр, Молодежная студия-театр «Доминанта» в Губахе, Лысьвенский театр драмы имени А.А.Савина, Березниковский драмтеатр «Бенефис», Коми-Пермяцкий национальный драмтеатр, Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» в Добрянке и Ординский духовой оркестр.

Книга - лучший подарок

Присоединились к акции #СпасибоВрачам и пермские библиотеки, Краевая библиотека им. А.М. Горького предложила всем медицинским работникам Перми и края возможность в свободное время читать электронные книги из базы данных «ЛитРес: Библиотека». Каждый медицинский работник, получивший карту с логином и паролем, может скачать на свой персональный компьютер или телефон программу для чтения в «ЛитРес» и создать свой личный кабинет для получения электронных книг.

А пермская краевая детская библиотека имени Кузьмина объявила втерриториях Пермского края, где находятся больницы, поликлиники и станции скорой помощи, которые лечат пациентов с COVID-19,акцию детских рисунков «Слава добрым докторам!»

В библиотеке рассказали, что уже собрано более 600 детских рисунков юных художников, выполненных гуашью, акварелью и цветными карандашами.

- Глядя на разнообразие творческих работ, можно заметить, как они кропотливо и воодушевленно подошли к своему делу, проявив удивительную выдумку и фантазию, - говорят сотрудники краевой детской библиотеки имени Л.И. Кузьмина.

Детские рисунки отражают в себе искреннюю, непосредственную и позитивную энергетику. Некоторые участники акции добавили к своим рисункам теплые слова благодарности медперсоналу: «Все будет хорошо!», «Спасибо!», «Благодарим!»

Ребята очень надеются, что, увидев яркие экспозиции в стенах медицинских учреждений, доктора и медработники будут приятно удивлены и обрадованы, ведь их рисунки - это отражение бесконечной благодарности и признательности всем тем, кто сейчас лечит пациентов с COVID-19.

Красочные произведения маленьких пермяков отправятся в медицинские учреждения Кудымкара, Соликамска, Кунгура, Чайковского, Сивы, Березовки, Большой Сосновы, Осы, Очера, Чердыни, Добрянки, Березников, Нытвы, Краснокамска.

Поддержать может каждый

Сказать добрые слова медицинским работникам может каждый. В соцсетях в поддержку врачей уже выступили солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Буклага, артисты Пермского академического Театра-Театра Марат Мударисов, Вячеслав Чуистов и другие артисты и музыканты. Выразить поддержку врачам в соцсетях можно, добавив хэштег #СпасибоВрачам.