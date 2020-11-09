Юрий Уткин теперь официально лишен должности

Исполнять обязанности спикера Думы Дмитрий Малютин начнет с 10 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 9 ноября, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подписал решение о прекращении полномочий Юрия Уткина в должности председателя Думы.

Напомним, этому предшествовал скандал на пленарном заседании 27 октября. Тогда депутат Денис Ушаков предложил внести в повестку вопрос о снятии с должности председателя думы Юрия Уткина – «в связи с утерей конструктивного взаимодействия между депутатским корпусом и председателем Думы». И, несмотря на понятное нежелание Уткина рассматривать этот вопрос, за его отставку проголосовали 32 депутата из 34.

Затем, по регламенту, в течение 10 дней это решение должен был подписать действующий председатель Думы, то есть Юрий Уткин. Но до понедельника он так и не сделал этого.

Поэтому Дмитрий Малютин, которому депутаты доверили временно исполнять полномочия председателя Пермской городской Думы, подписал документ об отставке бывшего председателя. Официально исполнять обязанности спикера Думы Дмитрий Малютин начнет с 10 ноября.