«Ребятам есть, чем заняться». В Краснокамске развивается спорт и падает детская преступность

Футбольные площадки строят с современным покрытием.

Мы уже писали, что в последнее время спортивная инфраструктура в Прикамье создается и модернизируется в самых отдаленных уголках нашего региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что возможность заниматься спортом должна быть в «шаговой доступности» для людей, а для этого нужно строить и приводить в порядок спортивные объекты.

В этом году в регионе среди прочих реализуется проект «Краснокамск – столица футбола 2020». Краснокамский городской округ стал победителем региональной программы «Мы выбираем спорт!» и получил 7 миллионов рублей, к которым были добавлены еще 3 миллиона из муниципального бюджета.

За год здесь сделали немало для популяризации и развития одного из самых массовых и востребованных видов спорта - футбола: обустраивались футбольные площадки, проводились мастер-классы. Тысячи юных краснокамцев стали неразлучны с футбольным мячом.

Футбольные площадки появились в трех поселениях

- Мы обратили внимание: за этот год у нас вдвое снизилась детская и подростковая преступность, - отмечают в администрации Краснокамского городского округа. – Такой эффект помимо всего прочего мы получили от реализации проекта «Мы выбираем спорт!»

Ребятам теперь есть, чем заняться. Цифры говорят сами за себя: если за 10 месяцев прошлого года несовершеннолетние совершили 54 правонарушения, то в этом году – 22. Благодаря популяризации спорта этот показатель удалось снизить более чем в 2 раза.

Новые спортивные объекты построили не только в Краснокамске, но и в двух поселениях городского округа. В городе они появились на проспекте Маяковского, 7 и на улице Чапаева, 2, в деревне Конец-Бор – на улице Циолковского, 1, в поселке Оверята – на улице Строителей, 1. Спортобъекты не только строились, но и модернизировались: к примеру, на одной из прежних футбольных площадок установили игровые тренажеры «девятка» и ворота с сеткой. Как видим, поручение губернатора приблизить спортивные объекты к людям выполняется.

Также в рамках проекта при поддержке волонтеров в этом городском округе регулярно проводились занятия физкультурой и спортом. Для тренеров и судей проходили обучающие семинары и мастер-классы. В итоге десятки ребят получили статус волонтеров-судей.

- В проекте приняли участие более 12 тысяч человек, 40 участникам из числа футбольных волонтеров присвоили категорию «юный судья», - рассказали в администрации городского округа. - Доля жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, увеличилась до 42 процентов, не менее 7 процентов из них увлеклись футболом.

Вы можете проголосовать за тот или иной проект

Напомним, что проект «Мы выбираем спорт!» реализуется в Пермском крае с 2018 года, он направлен на повышение качества спортивных мероприятий, формирование новой системы развития массового спорта в муниципалитетах, а также на достижение целевых показателей нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Согласно нацпроекту, к 2024 году каждый второй житель Пермского края должен регулярно – не менее 3 раз в неделю - заниматься физкультурой и спортом.

- Для развития спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Пермского края разрабатываются различные проекты и мероприятия, - рассказали в краевом министерстве спорта. - Они нацелены на людей всех возрастов, спортивные объекты, которые строятся и реконструируются, бесплатны и доступны. В настоящее время завершился прием заявок на участие в проекте «Мы выбираем спорт!» на 2021 год. Заявки подали 10 муниципалитетов.

Как рассказали в Минспорта, конкурсный отбор включает в себя три этапа: оценивается техническое оформление заявок, проводится народное голосование проектов на портале «Управляем вместе» и проходит итоговая защита. Победителям будет предоставлена субсидия из бюджета Пермского края в размере от 2,5 до 7 миллионов рублей.

Ознакомиться с тем или иным проектом и отдать свой голос за него можно на портале «Управляем вместе» с 10 ноября.

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