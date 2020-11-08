Коронавирус в Перми, последние новости на 9 ноября: за сутки COVID-19 заболели 11 детей

Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае на утро 9 ноября достигло 14965. Фото: permkrai

По данным Управления Роспотребнадзора, общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае на утро 9 ноября достигло 14965.

За минувшие сутки в регионе выявили 191 новый случай заражения коронавирусом. Из них 70 мужчин, 110 женщин и 11 детей (9 мальчиков и 2 девочки).

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен. 112 человек проходят лечение в больницах, 79 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края

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На сегодняшний день в больницах находятся 1691 человек, 102 из которых подключены к ИВЛ. За все время пандемии выздороветь от коронавируса удалось 9882 людям. Скончались от COVID-19 433 жителя региона. На домашнем карантине находятся 3993 человека.

Инфографика: оперштаб

С 5 ноября в Пермском крае начала работу единая справочная по наличию лекарственных препаратов в аптеках. Теперь узнать, где купить нужный препарат, можно по телефону: 8 (342) 219 84 84. О наличии льготных лекарств нужно звонить по телефону: 8 800 300 1000. Службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Сейчас на линии работает 25 операторов, они владеют информацией о наличии лекарств в 640 аптеках. Количество «подключившихся» к справочной службе аптек и операторов на линии будет постепенно увеличено, а работа справочной - совершенствоваться.