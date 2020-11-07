Коронавирус в Перми, последние новости на 8 ноября 2020: 60% заболевших выявлены в краевом центре

В Перми зарегистрировано 8955 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 8 ноября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 774 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 186 новых случаев заражения COVID-19: 82 человека проходят лечение в больницах, 104 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных 1,3%, коэффициент распространения болезни - 1,07, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из 186 новых инфицированных – 70 мужчин, 110 женщин и 6 детей (три мальчика и три девочки). Среди взрослых тех, кто младше 45 лет – 44 человека, 78 человек в возрасте 45-65, 58 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

В настоящее время в больницы Пермского края госпитализированы 1734 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-2019. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 149 человек.

За минувшие сутки коронавирус стал причиной смерти пяти человек. Всего в начала пандемии COVID-19 унес жизни 429 человек, еще 284 скончались от сопутствующих заболеваний.

На карантине дома после контакта с заболевшими сейчас находятся 4065 пермяков и жителей края.

- Показатель заболеваемости составил 568,4 на 100 тыс. населения, регион занимает 75 ранговое место среди субъектов РФ, - сообщили в пресс-службе пермского краевого Управления Роспотребнадзора. - В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 8955 случаев, что составляет 60,6 % от общего числа заболевших в Пермском крае.