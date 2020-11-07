«В классе или дома?» В пандемию COVID-19 пермяки начали переводить детей на семейное обучение

Все дети разные, и кому-то семейное обучение подходит, а кто-то не мыслит себя без школы, класса, друзей и любимой учительницы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Переход на семейное обучение – не новшество в системе образования. Немало пермских семей уже давно пришли к тому, что получать обязательное среднее образование их ребенок будет дома, под присмотром и с помощью родителей.

Ответственность ложится на мам и пап

В эпоху коронавирусной пандемии вопрос о переводе ребенка на СО становится все более актуальным. Есть родители, которые оправданно боятся COVID-19 и смотрят на школу как на место, где всегда большое количество людей и где можно «поймать» и принести домой вирус. А если учитывать, что живут они в одной квартире с бабушкой и дедушкой… В общем, тема эта в последнее время все чаще стала обсуждаться в соцсетях.

- Это не так уж и сложно, нужно подписать документы, которые для департамента образования приготовила школа, - написал на днях пост в Facebook папа пермской школьницы. - Завуч, конечно, вздыхает и намекает на большую ответственность. Поинтересовалась, какой я вуз окончил. Назвал, получил в ответ уважительный взгляд и предложение позаниматься с ребенком дома не до января, а до июня. Подумаю над этим.

Ситуация с пандемией коронавируса - это шанс попробовать иную учебу. У многих свежи в памяти два весенних месяца дистанта, когда дети грызли гранит науки, глядя на компьютерный монитор.

Семейное же обучение – это возможность родителям побыть на месте учителя и научиться относиться к его труду с уважением. А еще наладить контакты с собственными детьми и школой.

Но для начала нужно понять, подойдет ли это вам? Хватит ли у родителей сил и времени? Как аукнется эта затея на ребенке? Ведь все дети разные и кто-то не представляет новые знания без любимого учителя, кому-то во время освоения материала нужна полная тишина. Кто-то ни на что не променяет обучение в классе с друзьями на сидение дома за учебником, а кому-то просто необходим самостоятельный формат и домашнее обучение.

В краевом министерстве образования разъяснили, что в условиях пандемии они пойдут навстречу тем мамам и папам, которые воспитывают ребенка с ослабленным здоровьем или хроническими заболеваниями, но, если ребенок здоров, нужно ли оставлять его дома?

- Если класс учится в обычном режиме, у детей с хроническими заболеваниями есть возможность не посещать уроки, - говорят в минобре. - Для этого законные представители действительно должны написать заявление на имя директора школы о переходе на удаленное обучение на определенный срок. Каждая школа решает сама, будет ли она требовать от родителей справку о состоянии здоровья ребенка. В каждом конкретном случае все очень индивидуально. Затем школа совместно с родителями разрабатывает график удаленного обучения, прописывает форматы обучения, в том числе формы получения выполненных заданий и график проведения учителями консультаций.

А дальше дети должны будут самостоятельно осваивать школьную программу с помощью родителей, ведь ни один учитель не выдержит, когда после обычных уроков ему придется проводить онлайн занятия с теми, кто учится дома.

Поэтому важно знать, что, принимая решение о переводе ребенка на домашнее обучение, именно родители будут нести полную ответственность за знания сына или дочери. Готовы ли они уделять этому время? Сумеют ли? Не будет ли у ребенка провала в знаниях? Перед тем, как принять это решение, нужно обсудить на семейном совете и хорошенько все взвесить.

Самые частые вопросы

А вот что говорят пермяки, которые уже не первый год обучают своих детей дома. Единомышленники объединились в группу в соцсетях и обсуждают все подводные камни семейного обучения с новичками.

- Как переходить на семейное обучение? К какой школе прикрепляться?

- Я сообщила о своем решении директору, с оформлением документов мне звонили из школы, я только приходила и подписывала. Мы остались прикреплены к этой же школе и классу. Если возникают вопросы, я обращаюсь к классному руководителю или к завучу, отвечают всегда. Мы составили график аттестации. Учу я ребенка сама, каждый день у нас 5 уроков.

- Нам директор объяснила, что ребенок на СО - такой же ученик, за ним закрепляется место в классе. Вдруг родители передумают или ребенок не сдаст аттестацию, то ему придется выйти в школу.

- Подскажите, как решается вопрос общения со сверстниками, ребенку же нужно как-то учиться коммуникабельности в обществе?

- У нас встречается со знакомыми ребятами по выходным. Да, общения не хватает, согласна. Но у меня ребенок устает от большого количества детей в школе.

Кстати, бывает, что родители, чьи дети находятся на домашнем обучении, пишут посты в группе и ищут такие же семьи, живущие поблизости. Потом знакомятся и общаются. Кто-то свободное от учебы время тратит на кружки и секции. Там ребенок тоже получает свою порцию общения.

- Какой режим аттестации лучше? Раз в год или каждую четверть? Это можно выбирать?

- Как вам удобно, законом это не прописано. Можете первый раз хоть в девятом классе аттестоваться. Знаю семьи, которые аттестовываются блоками (по предметам), есть такие, которые аттестовываются раз в год. Но есть и такие, кто только в 9 классе планирует аттестацию.

- А мы сдавали каждый предмет за весь год. В договоре со школой все прописано – сроки и количество консультаций.

- Говорят, родителям, которые пошли на это, даже деньги платят?

- Оплата родителям за семейное обучение - 80% от подушевого финансирования конкретной школы. Узнайте в бухгалтерии вашей школы свои цифры. В Перми за год получается примерно 20 тысяч после успешной сдачи аттестации. Что касается бесплатного питания для учеников начальных классов, то пока его можно получить только в дни аттестации в школе.