Коронавирус в Перми, последние новости на 7 ноября 2020: в Прикамье болельщикам разрешили посещать спортивные матчи

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В Пермском крае выявили 182 новых случая заражения COVID-19: 121 человек проходит лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По подсчетам краевого оперштаба, общее число инфицированных в Пермском крае таким образом достигло 14 588. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 5 ноября – 1,05). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

По данным краевого Минздрава, из 182 новых инфицированных – 73 мужчины, 103 женщины и 6 детей (4 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 30 человек, 71 человек в возрасте 45-65, 75 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

В краевом оперштабе приняли решение: с 9 ноября матчи профессиональных клубов Пермского края смогут проходить в присутствии болельщиков. Правда, их количество будет ограничено - не более 20 процентов от зрительской вместимости объекта. Они также должны сидеть на трибунах в масках и перчатках.

Таким образом, пермяки смогут посмотреть матч между баскетболистами пермской «Пармы» и московскими армейцами из ЦСКА, который назначен на 22 ноября.