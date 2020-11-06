«В реабилитации нацизма виновен». В Перми осудили студента, разместившего фото изменника Родины на сайте Бессмертного полка

Своей вины в содеянном осужденный пермяк так и не признал. Фото: СКР.

В пермском краевом суде вынесли приговор 19-летнему пермскому студенту Даниилу Шестакову. Его признали виновным в «Реабилитации нацизма».

Свой вызывающий поступок пермяк совершил в мае этого года, когда со своего домашнего компьютера оформил заявку на сайте «Бессмертный полк онлайн». Но вместо родного прадеда разместил для участия в онлайн шествии фотографию Андрея Власова, который приговором Военной коллегии Верховного суда СССР от 1 августа 1946 года был признан изменником Родины.

Пермяк прекрасно знал об этом факте и был осведомлен об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР.

После случившегося следственный комитет России вычислил подозреваемого и завел в отношении него уголовное дело о «Реабилитации нацизма».

- Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - сообщили в следственном комитете России.

Своей вины в содеянном подсудимый так и не признал, заявив, что никого не хотел оскорбить и что обвинение ему предъявлено не по существу. Тем не менее пермский краевой суд признал его виновным и 6 ноября приговорил к исправительным работам сроком на 9 месяцев с удержанием 15 % заработка в доход государства.

- Подобные уголовные наказания осужденные отбывают по месту работы, - пояснили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. – Их принудительно привлекают к труду с удержанием части ежемесячного заработка в доход государства. Контролировать исполнение наказания будет районная уголовно-исполнительная инспекция. Если осужденный еще не работает, то на место занятости его направит уголовно-исполнительная инспекция. В случае нарушения порядка отбывания наказания, к подсудимому может быть применена более суровая мера ответственности вплоть до лишения свободы.

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