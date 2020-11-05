Коронавирус в Перми последние новости на 6 ноября: на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 132 человека

Некоторые из заболевших находятся в тяжелом состоянии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 6 ноября общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае составляет 14 406 человек. Только за минувшие сутки статистика по заболевшим побила печальный антирекорд. Было выявлено 180 новых заболевших: 119 человек проходят лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост составил 1,3%, коэффициент распространения болезни - 1,05, - сообщили в краевом оперштабе.

Из 180 новых инфицированных – 90 мужчин, 89 женщин и 1 ребенок. Среди взрослых тех, кто младше 45 лет – 27 человек, 81 человек в возрасте 45-65, 71 - старше 65 лет.

А всего в больницах края сейчас находятся 1732 заболевших. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Оперштаб сообщает, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 132 человека.

- Показатель заболеваемости составил 554,2 на 100 тыс. населения, регион занимает 75 ранговое место среди субъектов РФ, - добавили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. - В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 8716 случаев, что составляет 60,5 %.

С начала пандемии COVID-19 в медицинских организациях региона было проведено 831,5 тыс. исследований на коронавирус. За прошедшую неделю в среднем 7,8 тысячи исследований в день.

По информации Роспотребнадзора в регионе достаточное количество тест-систем, а исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.