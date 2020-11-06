ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез отметил свой 62-й день рождения

Пермнефтеоргсинтез имеет богатую историю. Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

5 ноября 1958 года на установке АВТ-1 Пермского нефтеперерабатывающего завода были получены первые тонны товарной продукции. За эти годы предприятие стало флагманом экономики Прикамья, по объемам производства завод входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Компании, перерабатывая около 14,5 млн углеводородного сырья в год.

По глубине переработки - лидер отрасли, ведь с конца 2015 года этот показатель составляет 99 %. Поэтому одно из лучших топлив в стране – выпускают на пермском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Именно здесь впервые в России еще в 2004 году, с вводом в эксплуатацию первого в стране комплекса гидрокрекинга, начали выпускать дизельное топливо, отвечающее экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5!

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Пермнефтеоргсинтез имеет богатую историю. В 1991 предприятие стало частью Компании «ЛУКОЙЛ». В первую очередь Пермнефтеоргсинтез гордится своими заводчанами! Сегодня Пермский нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа – один из крупнейших работодателей в регионе. Предприятие активно взаимодействует с профильными вузами, проводит преддипломные практики студентов и дает талантливым специалистам возможность совмещать работу с дальнейшим обучением и повышением квалификации.

Предприятие постоянно заботится о жителях Пермского края и города Перми. Социальные и благотворительные программы — одна из ключевых составляющих корпоративной деятельности ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез. В рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между правительством Пермского края и ПАО «ЛУКОЙЛ» предприятие оказывает финансовую поддержку при ремонте образовательных и медицинских учреждений, восстановлении религиозно-культовых памятников, театров и музеев. Около 180 млн руб. ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез направил в 2019 году на инвестирование социальных объектов и благотворительную деятельность.

Накануне Дня рождения предприятия пришла еще одна хорошая новость: за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие нефтеперерабатывающей отрасли Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Пермского края награжден Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

- В этот день хотелось бы поблагодарить всех, кто в той или иной степени связан с судьбой нашего предприятия: наших ветеранов, именно старшее поколение строило производственные объекты, добивалось лучших показателей, производило качественную продукцию, прославляя родной Пермнефтеоргсинтез, дружный коллектив! Ведь успех любого руководителя, во многом зависит от слаженной работы хорошо сплоченной команды единомышленников. И это всегда помогает предприятию выйти на новый уровень. Впереди нас ждут новые свершения! - отметил в своём обращении к коллективу Сергей Андронов, генеральный директор предприятия.