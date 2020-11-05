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Общество

«Об этом 10 лет уже говорим». В 4 районах Перми вскоре появятся «сухие» и «мокрые» контейнеры для вывозки мусора

В Прикамье пообещали перейти к цивилизованному сбору отходов
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Пока практически весь мусор закапывают в землю.

Пока практически весь мусор закапывают в землю.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такую картину, наверное, наблюдали многие, когда выносили мусор: рядом с баками на контейнерной площадке кто-то поставил разломанный старый шкаф, на земле мокнут остатки обоев, тут же валяются какие-то пакеты со строительными смесями. А к контейнерам, в которых свалены в кучу пакеты и мешки неизвестно с чем, не подойти из-за запаха.

- А вот в Ганновере выделены свои отдельные площадки - для старой мебели, для выброшенных холодильников и другой техники, для ненужных стройматериалов, для красок и масел, для бумаги, для пластика, для сырого мусора, - перечислял на заседании краевого правительства представитель Пермской торгово-промышленной палаты.

На этом видеосовещании вопрос был поставлен ребром: довести к 2030 году переработку отходов хотя бы до 15 процентов.

- Мы лет десять говорим об этом, а что-то делать начали только сейчас, - отметил губернатор Дмитрий Махонин.

Пока мусор выбрасываем по старинке.

Пока мусор выбрасываем по старинке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый шаг по ганноверскому пути

- До ганноверского опыта нам, конечно, еще далеко, - признал краевой министр ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев. - Мы пока делаем первые шаги. Отрабатываем пилотный проект, который должны распространить на весь Пермский край.

Этот проект заключается в том, что в городах и селах будут устанавливать контейнеры двух видов – для мокрого, и для сухого мусора.

- Из смешанных отходов удается извлечь только 30 процентов полезного, остальное приходится закапывать в землю, - объяснил министр. – А из сухой фракции, наоборот, извлекается до 70 процентов того, что годится для переработки. В этом мы на практике убедились - в ходе пилотного проекта, которым с августа охвачены 11 тысяч жильцов домов в Дзержинском районе Перми и 800 жителей села Беляевка в Оханском районе. За это время мы переработали 9 тонн мусора, из которого только боя стекла достали 6,5 тонн. Участвующие в проекте пермяки уже в сентябре заплатили за вывоз мусора на 5 процентов меньше, а в Беляевке – на целых 20 процентов.

Кто сможет поучаствовать в проекте?

Уже в следующем году, как сообщил Андрей Кокорев, раздельные «сухие» и «мокрые» контейнеры установят кроме Дзержинского района в краевом центре также в Индустриальном, Кировском и Ленинском районах, а еще - в Кудымкаре, а также в других городах, которые заинтересуются проектом.

- Из сухих контейнеров отходы будут забирать выделенные для этого мусоровозы, вывозка будет ежедневной, - пообещал министр.

Но вряд ли все желающие даже из пилотных районов и городов смогут поучаствовать в проекте и сэкономить деньги на вывозке мусора.

- Из 20 домов мы пока только 3 многоэтажки смогли подключить к «пилоту», - рассказала представительница пермской УК «Служба управления недвижимостью» Валентина Чудинова. – Люди с энтузиазмом восприняли идею цивилизованно собирать мусор и сэкономить хотя бы немного. Заявок много, но удовлетворить мы их не можем. Нам объяснили, что мощностей по переработке мусора не хватает.

Это подтвердил и губернатор Дмитрий Махонин, поставив задачу развивать такие мощности на территории Пермского края.

Из отходов можно делать немало полезных вещей, но его пока отвозят на свалку.

Из отходов можно делать немало полезных вещей, но его пока отвозят на свалку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желающим стоит поторопиться

- Сейчас у нас начала работать линия по сортировке мусора в селе Лобаново, достраивается еще одна возле деревни Ключики в Пермском районе, туда мусор будут возить даже из Чайковского, - изложил ближайшие планы Андрей Кокорев.

Возведение еще более мощного мусоросортировочного комплекса в Перми запланировано вдали от жилья – в районе городской свалки возле Софронов.

Как видим, в ближайшее время жильцам многоэтажек там, где будет проводиться эксперимент, стоит подумать над тем, чтобы побыстрее провести общее собрание, собрать подписи и сообщить в управляющие компании, что они хотели бы собирать мусор раздельно и платить за него меньше. «Вакансий» в проекте пока на всех, скорее всего, не хватит.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Сколько можно сэкономить на цивилизованном вывозе мусора?

Тариф за вывоз твердых коммунальных отходов на одного человека в месяц в Пермском крае составляет сейчас 72,86 рубля. Если плата уменьшится на 5 процентов, то семья из трех человек сможет сэкономить в год 131 рубль. А если на 20 процентов, как в Беляевке, то - 524 рубля.

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