«Об этом 10 лет уже говорим». В 4 районах Перми вскоре появятся «сухие» и «мокрые» контейнеры для вывозки мусора

Пока практически весь мусор закапывают в землю. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такую картину, наверное, наблюдали многие, когда выносили мусор: рядом с баками на контейнерной площадке кто-то поставил разломанный старый шкаф, на земле мокнут остатки обоев, тут же валяются какие-то пакеты со строительными смесями. А к контейнерам, в которых свалены в кучу пакеты и мешки неизвестно с чем, не подойти из-за запаха.

- А вот в Ганновере выделены свои отдельные площадки - для старой мебели, для выброшенных холодильников и другой техники, для ненужных стройматериалов, для красок и масел, для бумаги, для пластика, для сырого мусора, - перечислял на заседании краевого правительства представитель Пермской торгово-промышленной палаты.

На этом видеосовещании вопрос был поставлен ребром: довести к 2030 году переработку отходов хотя бы до 15 процентов.

- Мы лет десять говорим об этом, а что-то делать начали только сейчас, - отметил губернатор Дмитрий Махонин.

Пока мусор выбрасываем по старинке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый шаг по ганноверскому пути

- До ганноверского опыта нам, конечно, еще далеко, - признал краевой министр ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев. - Мы пока делаем первые шаги. Отрабатываем пилотный проект, который должны распространить на весь Пермский край.

Этот проект заключается в том, что в городах и селах будут устанавливать контейнеры двух видов – для мокрого, и для сухого мусора.

- Из смешанных отходов удается извлечь только 30 процентов полезного, остальное приходится закапывать в землю, - объяснил министр. – А из сухой фракции, наоборот, извлекается до 70 процентов того, что годится для переработки. В этом мы на практике убедились - в ходе пилотного проекта, которым с августа охвачены 11 тысяч жильцов домов в Дзержинском районе Перми и 800 жителей села Беляевка в Оханском районе. За это время мы переработали 9 тонн мусора, из которого только боя стекла достали 6,5 тонн. Участвующие в проекте пермяки уже в сентябре заплатили за вывоз мусора на 5 процентов меньше, а в Беляевке – на целых 20 процентов.

Кто сможет поучаствовать в проекте?

Уже в следующем году, как сообщил Андрей Кокорев, раздельные «сухие» и «мокрые» контейнеры установят кроме Дзержинского района в краевом центре также в Индустриальном, Кировском и Ленинском районах, а еще - в Кудымкаре, а также в других городах, которые заинтересуются проектом.

- Из сухих контейнеров отходы будут забирать выделенные для этого мусоровозы, вывозка будет ежедневной, - пообещал министр.

Но вряд ли все желающие даже из пилотных районов и городов смогут поучаствовать в проекте и сэкономить деньги на вывозке мусора.

- Из 20 домов мы пока только 3 многоэтажки смогли подключить к «пилоту», - рассказала представительница пермской УК «Служба управления недвижимостью» Валентина Чудинова. – Люди с энтузиазмом восприняли идею цивилизованно собирать мусор и сэкономить хотя бы немного. Заявок много, но удовлетворить мы их не можем. Нам объяснили, что мощностей по переработке мусора не хватает.

Это подтвердил и губернатор Дмитрий Махонин, поставив задачу развивать такие мощности на территории Пермского края.

Из отходов можно делать немало полезных вещей, но его пока отвозят на свалку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желающим стоит поторопиться

- Сейчас у нас начала работать линия по сортировке мусора в селе Лобаново, достраивается еще одна возле деревни Ключики в Пермском районе, туда мусор будут возить даже из Чайковского, - изложил ближайшие планы Андрей Кокорев.

Возведение еще более мощного мусоросортировочного комплекса в Перми запланировано вдали от жилья – в районе городской свалки возле Софронов.

Как видим, в ближайшее время жильцам многоэтажек там, где будет проводиться эксперимент, стоит подумать над тем, чтобы побыстрее провести общее собрание, собрать подписи и сообщить в управляющие компании, что они хотели бы собирать мусор раздельно и платить за него меньше. «Вакансий» в проекте пока на всех, скорее всего, не хватит.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Сколько можно сэкономить на цивилизованном вывозе мусора?

Тариф за вывоз твердых коммунальных отходов на одного человека в месяц в Пермском крае составляет сейчас 72,86 рубля. Если плата уменьшится на 5 процентов, то семья из трех человек сможет сэкономить в год 131 рубль. А если на 20 процентов, как в Беляевке, то - 524 рубля.