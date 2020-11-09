«СтройПанельКомплект» – крупнейший застройщик по объему ввода жилья в Пермском крае*

В основе надежности компании – собственное производство ЖБИ с объемом выпуска до 70 000 куб.м в год, укомплектованный парк строительной техники, коллектив в 800 сотрудников. Фото: «СтройПанельКомплект»

С начала текущего года застройщик ввел в эксплуатацию 8 жилых домов и передал квартиры новоселам жилых комплексов «Солдатская слободка», «Медовый», «Белые росы». Всего заселено 1300 квартир.

*По состоянию на 1 ноября СПК является лидером среди застройщиков Пермского края по объему ввода жилья за прошедший период 2020 года. Среди застройщиков России компания занимает 70 место. Рейтинг застройщиков обновляется ежемесячно.

Данные Единого ресурса застройщиков erzrf.ru за период с 01.01.2020 оп 01.11.2020

В основе надежности компании – собственное производство ЖБИ с объемом выпуска до 70 000 куб.м в год, укомплектованный парк строительной техники, коллектив в 800 сотрудников. Эти составляющие позволяют планировать долгосрочные проекты с масштабными объемами застройки для жителей Пермского края.

Сегодня СПК возводит пять жилых комплексов, расположенных в разных районах. В продаже представлен широкий ассортимент квартир в ЖК «Pro жизнь», «Медовый», «Юбилейный». Готовятся к старту продаж новые дома в ЖК «МотовилихинSKY» и «Белые росы».

Квартиры от застройщика сдаются с полной отделкой. Разнообразие планировочных решений, доступная стоимость квадратного метра, ассортимент ипотечных программ и программ покупки помогут выбрать квартиру, соответствующую всем представлениям о комфорте!

Жилые комплексы от «СтройПанельКомплект» ежегодно выбирают тысячи семей. С компанией, которая занимается жилищным строительством, уже более полу века покупатели чувствуют себя спокойно и уверенно – жилье будет построено в срок, а квартиры порадуют качеством и комфортом.

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru