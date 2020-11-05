Не стоит отправлять заболевшего ребенка на уроки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 ноября в Пермском крае начнется вторая учебная четверть. Учеба будет проходить в непростых условиях: в крае высокая сезонная заболеваемость ОРВИ плюс пандемия коронавируса.

Чтобы детям проще было осваивать программу, пока принято решение о работе школ в обычном формате. В случаях, когда у школьников выявляют COVID-19, классы «разобщают»: детей переводят на дистанционное обучение. Тогда дети продолжают осваивать программу, не контактируя друг с другом. При высокой заболеваемости ОРВИ классы традиционно выводят на карантин.

Кому и в каких случаях назначают тест ПЦР на COVID? Нужна ли справка после карантина из-за ОРВИ? Кому можно «прогуливать» школу? На эти и другие важные вопросы, касающиеся учебы в школе ответили в пермском краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом.

У ребенка признаки болезни: допустимо прогулять?

- Недомогание может быть вызвано как обычной простудой или ОРВИ, так и усталостью, недостатком сна. Не исключено, что к вечеру состояние нормализуется. С другой стороны, риски есть: если ребенок действительно приболел, то его организм в этот момент более восприимчив к инфекциям. Поэтому лучше оставить ребенка дома и понаблюдать за его состоянием.

Идти в поликлинику? Но мы не хотим заразится!

- Вполне возможно, что легкое недомогание вскоре пройдет. В большинстве школ в таких случаях не требуют справку из поликлиники о состоянии здоровья (обычно действует «правило трех дней», в течение которых школу допускается пропустить). О причинах неявки в школу нужно сразу предупредить учителя (лучше в письменном виде, можно по электронной почте или через чат). Если состояние ребенка вызывает опасение, нужно обязательно обратиться за медпомощью.

Когда точно нужен врач?

- Если у ребенка температура 37 0, боль в горле, насморк, кашель, понос или рвота, его точно не нужно отправлять в школу. При таких симптомах следует обратиться в поликлинику самостоятельно. При температуре 37 5, рвоте, поносе или других симптомах надо вызывать «неотложку».

Если в классе ОРВИ?

- В этом случае ребенок уходит на больничный и лечится под наблюдением педиатра. После выздоровления он получает у участкового врача справку о том, что не имеет противопоказаний для нахождения в коллективе.

Если в классе ОРВИ у 20% учащихся, может быть принято решение о карантине. Тогда ребята учатся дистанционно, осваивая программу самостоятельно под контролем учителя. После окончания карантина справки должны предоставить только болевшие школьники, остальным их получать не нужно.

А можно не ходить на уроки?

- Если у ребенка есть хронические заболевания или ослаблено здоровье, то есть вариант не посещать уроки, даже если класс учится в обычном режиме. Для этого законные представители пишут заявление на имя директора школы о переходе на удаленное обучение на определенный срок (2 недели, месяц и т.п.).

В таких случаях школа совместно с родителями разрабатывает график удаленного обучения, прописывает форматы обучения, в том числе формы получения выполненных заданий и график проведения учителями консультаций. Но надо помнить, что основную часть предметов дети все-таки будут должны осваивать самостоятельно с помощью родителей.

В классе COVID: что это значит?

- Если у кого-то из детей подтверждена коронавирусная инфекция, весь класс «разобщат» - он уйдет на «карантин» (на дистанционное обучение) на 14 дней. Отсчет срока разобщения коллектива ведется с даты, когда ребенок с коронавирусом в последний раз был в школе.

Тест ПЦР могут назначить тем, кто контактировал с заболевшим. Если сведения о его положительном тесте поступят в Роспотребнадзор не позднее, чем через 8 дней с момента последнего визита заболевшего в школу, то надзорное ведомство направит в минздрав соответствующее постановление. На основании него сотрудники лечебного учреждения должны на 8 – 10 сутки взять мазки у детей, близко контактировавших с заболевшим.

Если в Роспотребнадзор сведения о заболевшем ребенке поступили, когда уже истекают 14 дней с момента его последнего визита в школу, тесты не назначают. В этом случае проводится только медицинский осмотр и наблюдение.

Если у кого-то из одноклассников появились клинические проявления болезни, участковый педиатр может назначить ПЦР-тестирование.

Переболевший COVID-19 сможет вернуться в школу после двух отрицательных тестов ПЦР. Также он должен получить справку об отсутствии противопоказаний для нахождения в коллективе. Одноклассникам, являвшимся контактными с болевшим, тоже нужно будет получить справки об эпидемиологической ситуации в семье. Остальным учащимся класса предъявлять справки не требуется.

Я сижу с ребенком на карантине. Оплатят ли мне больничный?

Листы нетрудоспособности законным представителям школьников на период их болезни или карантина не оплачиваются. Но все-таки лучше не оставлять ребенка с бабушкой или дедушкой. Постарайтесь организовать так, чтобы ребенок находился дома под присмотром братьев, сестер, родителей или других родственников более молодого возраста.

Помните, что дети могут переболеть COVID-19 бессимптомно, но быть переносчиком инфекции. Поэтому ребенок, который выглядит здоровым, может быть опасным для родственников старшего возраста, входящих в группу риска.

Как защитить ребенка от инфекции?

- Научить правильно мыть руки и обрабатывать их антисептиками. Эти средства должны быть во всех классах, коридорах, столовых и туалетах). Выясните в школе, где находятся эти средства, проговорите с ребенком, когда и как нужно ими пользоваться.

Объяснить ребенку необходимость минимизировать контакты. Будет лучше, если в школе ребенок будет общаться только с одноклассниками, соблюдая по возможности дистанцию в 1,5-2 м.

Нужно знать, что дети не обязаны носить в школе маски. Но при желании родителей они могут нахолодиться учреждении в средствах индивидуальной защиты. В этом случае надо научить ребенка правильно надевать маску (чистыми, обработанными руками и т.д.) и вовремя ее менять на новую. Отметим, что учителя и другие сотрудники школ должны находиться в учебном заведении в средствах индивидуальной защиты.

Как детям вести себя за пределами школы?

- Помогите ребенку завести привычки, с которыми он сможет самостоятельно обезопасить себя от инфекции вне дома и школы. Обеспечьте его санитайзерами, разберите подробно, в каких случаях обрабатывать руки.

Как и в школе, за ее пределами тоже лучше избегать лишнего общения. Но если этого исключить нельзя, ребенок должен соблюдать требования безопасности, в том числе ни в коем случае не здороваться за руку и не обниматься при встрече. В общественных местах использовать средства индивидуальной защиты. Еще очень важно для детского здоровья соблюдать режим дня!

Телефон горячей линии по коронавирусу и ОРВИ в Пермском крае: +7 (342) 258 07 87

Телефоны горячих линий управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

8 (342) 258 07 87, 8 (342) 236 41 52, 8 (342) 208 34 68

Психологическая помощь: 8 (800) 2008 911 – для взрослых, круглосуточно

8 (800) 2000 122 – для детей и родителей, круглосуточно

8 (800) 3000 122 – для детей и родителей, с 9.00 до 21.00.

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