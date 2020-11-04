Коронавирус в Перми последние новости на 5 ноября: в городе более восьми с половиной тысяч больных

Выявлены 176 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, на утро 5 ноября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 226. Накануне в Прикамье был поставлен новый антирекорд. Выявлены 176 новых случаев заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 128 – амбулаторно на дому. Из 176 новых инфицированных – 66 мужчин, 103 женщины и 7 детей - 5 мальчиков и 2 девочки. Среди взрослых: младше 45 лет – 61 человек, 77 человек в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 10 территориях Пермского края.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 118 заболевших. Всего сейчас в краевой столице 8577 официально зарегистрированных больных. На втором месте по заболеваемости Березники – 24 инфицированных за сутки, всего же 840 заболевших. Третью строчку по вчерашним результатам занимает Соликамский городской округ - 15 заболевших. В Краснокамском городском округе обнаружено 7 жителей с COVID-19, в Верещагинском – 6 прикамцев, в Карагайском муниципальном районе – 2 человека с коронавирусной инфекцией.

По одному инфицированному выявлено в 4 территориях Пермского края: Александровский муниципальный округ, Кишертский муниципальный район, Красновишерский и Чердынский городские округа.

Инфографика: оперштаб

За минувшие сутки из больницы выписаны 115 человека. Общее количество выздоровевших составляет 9398. В больницах сейчас остаются 1775 человек, причем 136 из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких. На карантине находится 4671 житель Пермского края.

Также за прошлые сутки зафиксированы три смерти от коронавируса, а также четыре летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 417 человек, и еще 274 инфицированных пациента скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.