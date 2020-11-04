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Происшествия

«Приют смерти». Владелицу пермского пансионата, где умирали люди, посадили под домашний арест

Родные постояльцев рассказали, что творилось в центре «Добрые руки»
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Филиал приюта на улице Самаркандской обнесли глухим высоким забором. Фото героев публикации.

Филиал приюта на улице Самаркандской обнесли глухим высоким забором. Фото героев публикации.

На прошлой неделе в Перми прикрыли очередной частный приют для стариков.

Полицейские, нагрянувшие в пансионат «Добрые руки» в Закамске с проверкой, ужаснулись.

Когда они преодолели завалы из мусора на входе, их глазам предстали стены с ободранными обоями, закрашенные наполовину белой краской окна, чтобы с улицы нельзя было рассмотреть, что творится внутри. И было, что скрывать.

На кухоньке из еды виднелась лишь коробка и гниющими овощами под столом да пара грязных кастрюлек на плите. Тут же на кухне валялась кипа каких-то документов.

А на втором этаже в общих комнатах лежали изможденные старики. Все вместе. Кто-то еще мог вставать, другие не двигались, у кого-то явно был жар. А на одной из коек проверяющие и вовсе увидели бездыханное тело умершего пенсионера.

Срочно вызвали «скорые». Понадобилось шесть машин, чтобы вывезти в больницы 11 истощенных стариков. Кого-то выносили на носилках.

Опустевший приют закрыли и стали разыскивать хозяйку. Но найти не смогли, на звонки она не отвечала.

Следователи возбудили сразу два уголовных дела. Одно – против владелицы пансионата Елены Юлаевой, которую пришлось объявить в розыск. Другое дело завели по подозрению в халатности тех, кто должен был контролировать работу частного пансионата.

- Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел, - сообщили в региональном следственном управлении. - Допрошены наемные работники обслуживающего персонала. В приюте, а также в Министерстве социального развития, которое должно контролировать деятельность таких организаций, изъята документация.

Хозяйка закрытого приюта прочитала в СМИ о том, что она теперь в розыске, и сочла за лучшее самой явиться к следователям. Ее поместили под домашний арест.

Не первый случай

Между прочим, это уже не первый случай, когда после какого-либо скандала в Перми проверяют приют для стариков, и там оказывается тело умершего постояльца. Так, в феврале 2018 года во время проверки частного пансионата «Мария» в Индустриальном районе там нашли умершую 95-летнюю женщину. Приют тогда закрыли, возбудили уголовное дело по поводу оказания ненадлежащих услуг, но его хозяйка Лидия Кротова, даже находясь под следствием, вновь открыла пансионат под другим названием – «Мария» превратилась в «Надежду». Ее за это судили, дали 4 года условно.

- В настоящее время в Пермском крае продолжают работать порядка 20 частных приютов, деятельность которых находятся на контроле, - проинформировали в краевом Минсоцразвития. - За последние два года работы было закрыто около 10 частных пансионатов в связи с некачественным предоставлением услуг. Совместно с силовыми структурами ведется постоянный мониторинг их деятельности.

К зданию приюта на Самаркандской не подойти. Фото героев публикации.

К зданию приюта на Самаркандской не подойти. Фото героев публикации.

«Нам прислали много красивых фотографий, обещали хороший уход»

О том, что происходило в закрытом сейчас приюте «Добрые руки», рассказывают родные его бывших обитателей.

- Нас сама Елена Юлаева лично заверила, когда мы привезли к ним маму, что в случае чего они вызовут «скорую помощь», правда, внутрь нас не пустила, сославшись на коронавирус, - говорит Анна Т. – Я живу в Москве, сестра в Краснодаре. Маме было всего 66 лет, ей в Перми сделали операцию на трахее, она лежала в реанимации, потом ее выписали и сказали, что ей нужен постоянный уход. Ехать к нам мама не захотела, и мы стали искать частный пансионат, поскольку в государственном не было мест. Позвонили в «Добрые руки», нам прислали много красивых фотографий, обещали квалифицированный уход.

Анна уехала домой в столицу и регулярно звонила хозяйке приюта.

- Две недели подряд она меня заверяла, что с мамой все хорошо, а 25 июля вдруг сообщила, что она умерла, - рассказывает Анна. - Она сказала, что в Пермь на похороны мы можем не приезжать, мол, они сами все сделают. Как потом выяснилось, никакую «скорую» или даже врачей они не вызывали. И в морг маму привезли не из больницы и даже не из приюта на Закамской, куда мы ее отдавали. В Перми меня разыскал мужчина и стал требовать деньги за перевозку тела мамы из Закамска на улицу Самаркандская. Юлаева по телефону оправдывалась, что там у них отделение для тяжелых больных. Но почему нельзя было вызвать бригаду врачей? Мы съездили с мужем и моей сестрой к этому зданию, похожему на частный особняк, нас туда не пустили. Мы стояли и гадали, что это? Частная реанимация? Тайная покойницкая? Просто приют смерти какой-то.

По словам Анны, еще летом она пошла к следователям в Перми и написала заявление с просьбой разобраться.

- Через некоторое время мне пришел ответ в Москву - в том смысле, что проверкой они поручили заняться полиции, и та нарушений не нашла. Тогда я стала по всем соцсетям размещать посты о нашей истории. И это сработало: про приют «Добрые руки» вышел сюжет на канале РЕН-ТВ. Считаю, я добилась своего: делу дали ход.

«Одна сиделка и обед варила, и мыла больных»

Это рассказ лишь одной из тех, кто обратился за помощью в «Добрые руки». Но и другие описывают нечто подобное.

- Я поместила в пансионат своего бывшего мужа, так как ухаживать за ним было некому, а сам он ходить за собой был не в состоянии, - рассказывает свою историю пермячка Людмила. – Привезли его в дом на Самаркандской, 16аа, действительно, с виду чистый. Договор предложили заключить, как с частной сиделкой. Заплатила за месяц. Хозяйка Елена ласково кивала головой. Прожил бывший муж там 5 суток и умер. До сих пор не можем договориться о возврате денег.

Кто и как смотрел за стариками в приюте?

- Я ездила туда каждый день ухаживать за своим отцом, поэтому знаю, как там обстояли дела, - делится наблюдениями жительница Перми Галина. - Одна сиделка работала по две-три недели подряд: одна готовила и разогревала еду, кормила пациентов 15 человек, мыла посуду и лежачих пациентов, затирала пол, делала процедуры, раздавала лекарства. Я как-то отсутствовала четыре дня, а когда приехала, застала отца с температурой 39 и всего в пролежнях. Я позвонила хозяйке, явились два дюжих молодца и пытались меня выставить. Пришлось вызывать «скорую», отца увезли и вскоре сделали операцию на почках. Договор я расторгла, но денег мне не вернули.

В следственном управлении подтвердили, что за пациентами в приюте толком не смотрели.

- Услуги тем, кто нуждался в постоянном уходе и медицинском наблюдении, оказывали в отсутствии медицинского персонала и специалистов, - прокомментировали следователи.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Открывать «серые» приюты побуждает высокий спрос

Проблему «серых» частных приютов для стариков обсудили ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). В раиоэфире кандидат политических наук, эксперт в области социального предпринимательства Сергей Пономарев рассказал, почему возникает соблазн под разными вывесками открывать незаконные пансионаты для пожилых людей.

- В Пермском крае сейчас насчитывается около 805 тысяч пенсионеров, - Конечно, не все они нуждаются в уходе, но таких десятки тысяч. Муниципальных домов престарелых в Прикамье сейчас всего двадцать, и в них можно разместить около 600 человек. На сайте того же пермского геронтологического центра, например, говорится, что там осталось только 7 платных мест, и это на 5 филиалов. То есть ситуация такова, что количество людей, которые нуждаются в постоянном уходе, во много раз превышает возможности существующей инфраструктуры. Причем, стоимость таких услуг достаточно высока. В среднем, месяц пребывания в частном пансионате для пожилых обходится примерно в 40 тысяч рублей. Понятно, что при таких ценах и такой потребности появляются желающие извлечь доход любой ценой. И возникает соблазн сэкономить на чем-то, например, на лицензированном медицинском персонале, уйти в «серую» сферу, открыв подобный приют под видом пансионата или хостела, например. Ведь организовать качественный частный геронтологический центр с договором на профессиональное медобслуживание это довольно затратное дело. В итоге мы имеем то, что имеем.

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