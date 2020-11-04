Пермский предприниматель Илья Волков: Есть возможность – обязан помочь!

Илья Волков помогает врачам и пенсионерам Фото: из личного архива

- Я только что достаточно тяжело переболел коронавирусом, понимаю, что это такое, - говорит пермский предприниматель Илья Волков. – Я бесконечно благодарен медикам, спасшим меня. И я знаю, насколько сложно приходится врачам. Они просто катастрофически заняты. Очень тяжело находиться в защитных костюмах на рабочих местах в режиме 24 на 7, выйти некогда на обед.

Илья - совладелец двух отелей, в каждом из которых есть свой ресторан. Сейчас они практически пустуют. Чтобы дать работу своим сотрудникам и в то же время помочь людям, находящимся в безвыходной ситуации, он начал ежедневно кормить горячей едой находящихся в самоизоляции пенсионеров.

- Еще весной в рамках проекта «Мы вместе» мы кормили волонтеров и пожилых людей, нуждающихся в помощи. Осенью, когда вновь ужесточились ограничительные меры, мы стали ежедневно привозить горячие обеды 30 одиноким пенсионерам. Это люди, которые всю жизнь работали, а сейчас оказались в тяжелом положении.

А недавно такие же комплексные обеды: салат, суп, горячее, - Илья стал привозить врачам одной из пермских поликлиник.

- Мы привозим им питьевую воду и горячую еду, потому что сейчас такая ситуация, что врачи просто не успевают поесть, - говорит он. – Они в прямом смысле этого слова спасают наши жизни, и я считаю, что раз у меня есть такая возможность, я обязан им помочь.