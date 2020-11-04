«Как реальные пацаны спасали Пермь от зомби». В интернете появились кадры нового фильма

Кадр из сериала "Реальные пацаны". Фото: ТНТ Фото: кадр из фильма

Кровь, ужасы, смех… На экраны страны вскоре выйдет комедия «Реальные пацаны против зомби». Фильм, снятый с участием героев популярного сериала, начнут показывать в кинотеатрах 17 декабря. А накануне в интернете появился первый тизер картины.

Пермь захватили зомби. Росвардейцы заблокировали город, чтобы «живые мертвые» не выбрались за его пределы. Коляну и его друзьям приходится бороться с зомби самостоятельно.

Съемки фильма проходили в Перми осенью прошлого года. Режиссером комедии стала Жанна Кадникова, в ролях: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Валентина Мазунина.

Один из эпизодов снимался на Заводе Шпагина. В его съемках принимали участие жители Перми, в том числе корреспондент «Комсомолки».

- После нескольких часов съемок я, как и многие, еле стоял на ногах от усталости, - рассказал Константин Кякинен. - Но, удивительное дело, после нескольких часов съемки режиссер массовкой был явно доволен: если сначала каждый пытался показать себя, то под утро мы были уже одной командой и выполняли все указания гораздо слаженнее. И когда нам сказали убегать от зомби, бросились врассыпную так, будто каждый день встречаем на улице вампиров.