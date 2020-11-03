Коронавирус в Перми последние новости на 4 ноября: на курорте «Усть-Качка» откроют обсерватор

В Прикамье выявлен 171 новый случай заражения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, на утро 4 ноября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 050. Накануне в Прикамье выявлен 171 новый случай заражения COVID-19: 95 человек проходят лечение в больницах, 76 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из вновь инфицированных - 64 мужчины, 105 женщин и два мальчика. Среди взрослых младше 45 лет – 31 человек, 85 человек в возрасте 45-65, 53 человека старше 65 лет.

На карантине находится 4810 жителей Пермского края.

За минувшие сутки из больницы выписаны 105 человека. Общее количество выздоровевших составляет 9283.

Также за прошлые сутки зафиксированы пять смертей от коронавируса, а также три летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 414 человек, и еще 270 инфицированных пациента скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

Инфографика: оперштаб

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией перепрофилировано 111 дополнительных коек в больницах Перми, Кудымкара и Соликамске. В пермских МСЧ № 1 и городской больнице №6 подготовлены по 30 коек, также 30 мест открыто в больнице Коми-Пермяцкого округа и 21 – в Соликамской ГБ. Всего в крае для пациентов с COVID-19 оборудованы 4189 мест.

Койки развернуты 13 больницах Перми, а также Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле и Пермском районе. В ближайшие две недели будет развернуто еще около 120 дополнительных коек в клинике «РЖД-Медицина».

А на этой недели планируется открыть в одном из корпусов курорта «Усть-Качка» обсерватор, где будут долечивать заболевших COVID-19. Для этих целей там развернут 200 специализированных коек.