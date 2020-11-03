Лидером рейтинга стала МАОУ «СОШ № 146». Фото: Instagram Людмила Серикова.
Ежегодно городской департамент образования Перми публикует рейтинг школ города. Обычно это происходит в начале второй четверти учебного года. На днях были озвучены результаты деятельности общеобразовательных школ за 2019-2020 учебный год.
В основу рейтинга лучших школ Перми были положены четыре основных блока: качество образования, качество развития кадров, оценка качества и финансово-экономическая деятельность.
Рейтинг школ Перми публикуется ежегодно и пользуется популярностью у учеников, родителей, педагогов и руководителей образовательных учреждений. Год назад первое место в рейтинге занимала Гимназия № 4, в этом году победителем стала школа № 146, вошедшая весной этого года в ТОП-100 «Лучших школ России» по конкурентоспособности выпускников.
Остальные места в ТОП-97 школ Перми распределились так:
1.МАОУ «СОШ № 146» г.Перми
2.МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми
3.МАОУ «СОШ № 50» г.Перми
4.МАОУ «Гимназия № 4» г.Перми
5.МАОУ «Гимназия № 33» г.Перми
6.МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми
7.МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми
8.МАОУ «Лицей № 4» г.Перми
9.МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми
10.МАОУ «Лицей № 10» г.Перми
11..МАОУ «СОШ № 7» г.Перми
12.МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми
13.МАОУ «Гимназия № 8» г.Перми
14.МБОУ «Гимназия № 11» г.Перми
15.МАОУ «Точка» г.Перми
16.МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми
17.МБОУ «Гимназия № 17» г.Перми
18.МАОУ «СОШ № 77» г.Перми
19.МАОУ «Лицей № 2» г.Перми
20.МАОУ «СОШ № 12» г.Перми
21.МАОУ «Лицей № 9» г.Перми
22.МАОУ «СОШ № 22» г.Перми
23.МАОУ «СОШ № 91» г.Перми
24.МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми
25.МАОУ «СОШ № 9» г.Перми
26.МАОУ «СОШ № 2» г.Перми
27.МБОУ «Лицей № 1» г.Перми
28.МАОУ «СОШ № 127» г.Перми
29.МАОУ «СОШ № 93» г.Перми
30.МАОУ «СОШ № 109» г.Перми
31.МАОУ «СОШ № 116» г.Перми
32.МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
33.МАОУ «СОШ № 36» г.Перми
34.МАОУ «СОШ № 63» г. Перми
35.МАОУ «СОШ № 55» г.Перми
36.МАОУ «СОШ № 101» г.Перми
37.МАОУ «СОШ № 108» г.Перми
38.МАОУ «СОШ № 32 им.Г.А.Сборщикова» г.Перми
39.МАОУ «СОШ № 83» г.Перми
40.МАОУ «СОШ № 65» г.Перми
41.МАОУ «СОШ № 119» г.Перми
42.МАОУ «Школа Агробизнестехнологий» Г. Перми
43.МАОУ «Лицей № 3» г.Перми
44.МАОУ «СОШ № 61» г.Перми
45.МАОУ «Гимназия № 3» г.Перми
46.МАОУ «СОШ № 25» г.Перми
47.МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми
48.МАОУ «СОШ № 14» г.Перми
49.МАОУ ПКШ №1
50.МАОУ «Лицей № 5» г.Перми
51.МАОУ «СОШ № 82» г.Перми
52.МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми
53.МАОУ «СОШ № 118» г.Перми
54.МАОУ «СОШ № 131» г. Перми
55.МБОУ «СОШ № 21» г.Перми
56.МАОУ «СОШ № 42» г.Перми
57.МАОУ «СОШ № 6» г.Перми
58.МАОУ «Траектория» г.Перми
59.МАОУ «СОШ № 120» г.Перми
60.МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми
61.МАОУ «СОШ № 79» г.Перми
62.МАОУ «СОШ № 47» г.Перми
63.МАОУ «Энергополис» г.Перми
64.МАОУ «СОШ № 76» г.Перми
65.МАОУ «СОШ № 81» г.Перми
66.МАОУ «Город дорог» г.Перми
67.МАОУ «Инженерная Школа» г. Перми
68.МАОУ «СОШ № 30» г.Перми
69.МАОУ «СОШ № 10» г.Перми
70.МАОУ «СОШ № 133» г.Перми
71.МАОУ «СОШ № 37» г.Перми
72.МАОУ «СОШ № 132» г.Перми
73.МАОУ «Техно-Школа» г. Перми
74.МАОУ «СОШ № 122» г.Перми
75.МАОУ «СОШ № 60» г.Перми
76.МАОУ «СОШ № 28» г.Перми
77.МАОУ «СОШ № 123» г.Перми
78.МАОУ «СОШ № 136» г.Перми
79.МАОУ «СОШ № 114» г.Перми
80.МБОУ «СОШ № 45» г.Перми
81.МАОУ «СОШ №1» г.Перми
82.МАОУ «Лицей № 8» г.Перми
83.МАОУ «СОШ № 24» г.Перми
84.МАОУ «СОШ № 41» г.Перми
85.МАОУ «СОШ № 44» г.Перми
86.МАОУ «СОШ № 153» г.Перми
87.МАОУ «СОШ № 96» г.Перми
88.МАОУ «СОШ № 87» г.Перми
89.МБОУ «ВСОШ № 16» г.Перми
90.МАОУ «СинТез» г. Перми
91.МАОУ «СОШ № 3» г.Перми
92.МАОУ «СОШ № 134» г.Перми
93.МАОУ «ШБиП» г.Перми
94.МАОУ «СОШ № 64» г.Перми
95.МАОУ «СОШ № 135» г. Перми
96.МАОУ «ШИ № 85» г.Перми
97.МАОУ «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» г.Перми.