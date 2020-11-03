Лидером рейтинга стала МАОУ «СОШ № 146». Фото: Instagram Людмила Серикова.

Ежегодно городской департамент образования Перми публикует рейтинг школ города. Обычно это происходит в начале второй четверти учебного года. На днях были озвучены результаты деятельности общеобразовательных школ за 2019-2020 учебный год.

В основу рейтинга лучших школ Перми были положены четыре основных блока: качество образования, качество развития кадров, оценка качества и финансово-экономическая деятельность.

Рейтинг школ Перми публикуется ежегодно и пользуется популярностью у учеников, родителей, педагогов и руководителей образовательных учреждений. Год назад первое место в рейтинге занимала Гимназия № 4, в этом году победителем стала школа № 146, вошедшая весной этого года в ТОП-100 «Лучших школ России» по конкурентоспособности выпускников.

Остальные места в ТОП-97 школ Перми распределились так:

1.МАОУ «СОШ № 146» г.Перми

2.МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми

3.МАОУ «СОШ № 50» г.Перми

4.МАОУ «Гимназия № 4» г.Перми

5.МАОУ «Гимназия № 33» г.Перми

6.МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми

7.МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми

8.МАОУ «Лицей № 4» г.Перми

9.МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми

10.МАОУ «Лицей № 10» г.Перми

11..МАОУ «СОШ № 7» г.Перми

12.МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми

13.МАОУ «Гимназия № 8» г.Перми

14.МБОУ «Гимназия № 11» г.Перми

15.МАОУ «Точка» г.Перми

16.МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми

17.МБОУ «Гимназия № 17» г.Перми

18.МАОУ «СОШ № 77» г.Перми

19.МАОУ «Лицей № 2» г.Перми

20.МАОУ «СОШ № 12» г.Перми

21.МАОУ «Лицей № 9» г.Перми

22.МАОУ «СОШ № 22» г.Перми

23.МАОУ «СОШ № 91» г.Перми

24.МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми

25.МАОУ «СОШ № 9» г.Перми

26.МАОУ «СОШ № 2» г.Перми

27.МБОУ «Лицей № 1» г.Перми

28.МАОУ «СОШ № 127» г.Перми

29.МАОУ «СОШ № 93» г.Перми

30.МАОУ «СОШ № 109» г.Перми

31.МАОУ «СОШ № 116» г.Перми

32.МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми

33.МАОУ «СОШ № 36» г.Перми

34.МАОУ «СОШ № 63» г. Перми

35.МАОУ «СОШ № 55» г.Перми

36.МАОУ «СОШ № 101» г.Перми

37.МАОУ «СОШ № 108» г.Перми

38.МАОУ «СОШ № 32 им.Г.А.Сборщикова» г.Перми

39.МАОУ «СОШ № 83» г.Перми

40.МАОУ «СОШ № 65» г.Перми

41.МАОУ «СОШ № 119» г.Перми

42.МАОУ «Школа Агробизнестехнологий» Г. Перми

43.МАОУ «Лицей № 3» г.Перми

44.МАОУ «СОШ № 61» г.Перми

45.МАОУ «Гимназия № 3» г.Перми

46.МАОУ «СОШ № 25» г.Перми

47.МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми

48.МАОУ «СОШ № 14» г.Перми

49.МАОУ ПКШ №1

50.МАОУ «Лицей № 5» г.Перми

51.МАОУ «СОШ № 82» г.Перми

52.МАОУ «Гимназия № 7» г.Перми

53.МАОУ «СОШ № 118» г.Перми

54.МАОУ «СОШ № 131» г. Перми

55.МБОУ «СОШ № 21» г.Перми

56.МАОУ «СОШ № 42» г.Перми

57.МАОУ «СОШ № 6» г.Перми

58.МАОУ «Траектория» г.Перми

59.МАОУ «СОШ № 120» г.Перми

60.МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми

61.МАОУ «СОШ № 79» г.Перми

62.МАОУ «СОШ № 47» г.Перми

63.МАОУ «Энергополис» г.Перми

64.МАОУ «СОШ № 76» г.Перми

65.МАОУ «СОШ № 81» г.Перми

66.МАОУ «Город дорог» г.Перми

67.МАОУ «Инженерная Школа» г. Перми

68.МАОУ «СОШ № 30» г.Перми

69.МАОУ «СОШ № 10» г.Перми

70.МАОУ «СОШ № 133» г.Перми

71.МАОУ «СОШ № 37» г.Перми

72.МАОУ «СОШ № 132» г.Перми

73.МАОУ «Техно-Школа» г. Перми

74.МАОУ «СОШ № 122» г.Перми

75.МАОУ «СОШ № 60» г.Перми

76.МАОУ «СОШ № 28» г.Перми

77.МАОУ «СОШ № 123» г.Перми

78.МАОУ «СОШ № 136» г.Перми

79.МАОУ «СОШ № 114» г.Перми

80.МБОУ «СОШ № 45» г.Перми

81.МАОУ «СОШ №1» г.Перми

82.МАОУ «Лицей № 8» г.Перми

83.МАОУ «СОШ № 24» г.Перми

84.МАОУ «СОШ № 41» г.Перми

85.МАОУ «СОШ № 44» г.Перми

86.МАОУ «СОШ № 153» г.Перми

87.МАОУ «СОШ № 96» г.Перми

88.МАОУ «СОШ № 87» г.Перми

89.МБОУ «ВСОШ № 16» г.Перми

90.МАОУ «СинТез» г. Перми

91.МАОУ «СОШ № 3» г.Перми

92.МАОУ «СОШ № 134» г.Перми

93.МАОУ «ШБиП» г.Перми

94.МАОУ «СОШ № 64» г.Перми

95.МАОУ «СОШ № 135» г. Перми

96.МАОУ «ШИ № 85» г.Перми

97.МАОУ «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» г.Перми.