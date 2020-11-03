«Тесты взяли у 12 детей». После статьи в «Комсомолке» к многодетной семье из Перми приехала ковидная бригада

Тесты взяли у 12 детей семьи Ощепковых Фото: семейный архив.

- Очень горестно, что нашей многодетной семье для того, чтобы добиться необходимой помощи, пришлось обращаться к журналистам, - говорит пермячка, многодетная приемная мама 14 детей Анастасия Ощепкова. – Ведь нас так много, у ребят есть тяжелые заболевания, которые передались им от кровных родителей. А COVID-19 вполне может спровоцировать обострение болезней. Остается только поблагодарить «Комсомольскую правду» за освещение нашей непростой ситуации, после которой к нам пришла помощь.

О многодетной семье из Перми «КП» писала накануне. Ощепковы воспитывают 14 детей, восемь из которых – приемные, двое – кровные и еще четверо приемных ребят уже стали совершеннолетними, но продолжают жить со своими мамой и папой. Семья живет в частном доме в Кировском районе Перми.

Неделю назад родители заболели: появились симптомы ОРВИ, а на второй день до 39 градусов подскочила температура. Затем у всех 14 детей пропало обоняние. Родители звонили в поликлинику, в детскую неотложку, но врачи согласились приехать лишь к одному ребенку – девочке, у которой поднялась температура.

Приемные родители очень переживали за здоровье детей, но диагноз им так никто и не ставил. Чтобы сдать тесты на коронавирус платно, семье пришлось бы выделить из семейного бюджета около 40 тысяч рублей. И это только тесты, не говоря о лечении.

У некоторых ребят есть тяжелые заболевания, которые передались им от кровных родителей. А COVID-19 вполне может спровоцировать обострение болезней.Фото: семейный архив.

- Вечером после публикации нам позвонили из детской поликлиники и подробно все расспросили, - говорит Анастасия Ощепкова. – А потом перезвонили еще раз и сказали, что утром к нам приедет ковидная бригада.

Так и случилось. Приехали два медработника, осмотрели ребят и у 12 детей взяли мазки.

- А мы, взрослые, сдали тест платно, - говорят многодетные родители. – Теперь, как придут результаты, можно будет понимать, что делать с лечением. Спасибо еще раз «Комсомолке» и тем неравнодушным людям, которые писали мне в личку, давали советы и просто поддерживали добрым словом. Иначе от бессилия я уже разрыдаться была готова.

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