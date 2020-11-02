Коронавирус в Перми последние новости на 3 ноября: общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии приближается к 14 тысячам

Пермский медуниверситет обучил работе с коронавирусом более 12,2 тысяч медиков и студентов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили у 168 человек. 104 человек проходят лечение в больницах, 64 - амбулаторно на дому.

Из 168 новых заболевших - 88 мужчин, 78 женщин и 2 ребенка (мальчик и девочка). - Коэффициент распространения болезни составоляет 1,06 . С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 13 879 жителям региона. 5,2 тыс подтвержденных случаев у жителей старше 65 лет.

«Жители старшего поколения переносят заболевание тяжелее, их лечение проходит сложнее, а восстановление – дольше», — говорит главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов. Уберечь пожилых от инфицирования поможет выполнения санитарных требований. Сведите к минимуму личное общение с ними, но будьте всегда на связи по телефону и интернету.

Пермский медуниверситет обучил работе с коронавирусом более 12,2 тысяч медиков и студентов. По словам ректора Пермского медуниверситета Ирины Корюкиной, порядка 670 обучающихся университета добровольно присоединились к борьбе с COVID-19, в ковидных отделениях работает 200 из них, еще около 400 – в других отделениях, 49 учащихся помогают в качестве волонтеров, 35 – на горячей линии Минздрава.

Тем кто лечится дома будут выдавать бесплатные лекарства

В Пермский край из федерального бюджета на лечение больных коронавирусом в легкой форме будет направлено 98 млн рублей. Сейчас готовятся все документы для получения финансирования и начала закупки лекарств.

- Планируется, что первые партии препаратов мы начнем передавать заболевшим через одну-полторы недели, - сообщают в Минздраве. - Это будут делать врачи, которые сопровождают инфицированных на дому. На выделенные из федерального бюджета средства мы рассчитываем в ближайшей перспективе обеспечить бесплатными лекарствами более 10 тысяч таких пациентов, - отметили в ведомстве.

Массовая вакцинация жителей от этой инфекции планируется в начале следующего года.

В Прикамье за прошлые сутки коронавирус обнаружили в 21 территории. Всего новых случаев 170 - это рекордная цифра за все время пандемии.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми - 102 человека. На втором месте по заболеваемости Березники - 12 заболевших, на третьем - Пермский район (8 заболевших).

На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.