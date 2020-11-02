Выбираем лучшего участкового страны

15 лет Алексей Лазарев служит в полиции. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

В этом году лучшим участковым края пермяки выбрали Алексея Лазарева из отдела полиции Нытвенского района. Сейчас капитан представляет наш Пермский край на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый-2020». В борьбу за звание лучшего Аниська страны на сайте «Комсомольской правды» вступили 84 участковых со всех уголков России. Голосование продлится с 1 по 10 ноября.

Побороться участникам есть за что: 16 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции победителю вручат ключи от внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода. И лучшему участковому Прикамья очень нужны ваши голоса, чтобы дойти до победы.

Капитан полиции Алексей Лазарев: "Моя профессия не из легких, но я работаю там, где нужен людям". Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

42-летний капитан Алексей Лазарев отдал службе в полиции 15 лет, пять – посвятил службе участковых уполномоченных. Его участок считается самым сложным в Нытве: безработица толкает местных жителей к асоциальной жизни. В алкогольном опьянении они совершают кражи, грабежи и угоны. А участковый раскрывает их.

- Моя профессия не из легких, но я работаю там, где нужен людям, - говорит лучший участковый Пермского края-2020.

Пожелаем Алексею Лазареву удачи и поддержим своими голосами. Проголосовать за участкового из Прикамья можно здесь.

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