«Туманы, солнце и плюсовая температура». Зима в Прикамье откладывается

- Фото: Василий Вахрин

Как обычно у нас бывало раньше? Старожилы припоминают: в ноябрьские праздники на пермские улицы ложился плотный снег. И не таял уже до весны.

И вот ноябрь уже начался, но градусник за окном то и дело показывает плюсовую температуру.

Как надолго у нас задержится осень? Когда нам ждать «метеорологическую» зиму?

На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

- Действительно, с одной стороны, многолетняя статистика показывает, что среднегодовое время выпадения постоянного снега в Прикамье приходится на период с 5 по 10 ноября, - отметил Павел Смирнов. - Но, с другой стороны, все идет к тому, что продолжатся «теплые» тенденции последних лет. И на большей территории края до 10 ноября настоящего снега мы не увидим. Только на небольшой территории на северо-востоке региона снег уже лежит тонким слоем. Но в центральных районах осень продлится, как минимум, до конца недели, а, скорее всего и дольше. Зима явно задерживается, и температура воздуха у нас будет заметно превышать среднюю норму. Раньше в Прикамье в начале ноября отмечался «стабильный слабый минус». На этой неделе будет все по-другому. Если во вторник столбик термометра будет еще колебаться возле нулевой отметки, то уже в среду дневная температура повысится до +2 - +4 градусов или даже больше. Похоже, ноябрь у нас с точки зрения погоды становится все больше осенним, а не зимним месяцем.

Дополнительный бонус этой недели - осадки если и будут беспокоить, то только в выходные. А до этого ожидаются сравнительно сухие дни. Нередко из-за облаков будет выглядывать солнце. Ветер будет дуть преимущественно южный и не сильный. Но днем может опускаться туман, и это нужно учитывать водителям и пешеходам.

Во вторник, по прогнозам синоптиков, в Перми воздух не прогреется выше нуля, но погода обещает быть комфортной: без осадков и с прояснениями. В среду столбик термометра приблизится к отметке в +4 градуса, в полдень вероятен сильный туман. К вечеру возможен небольшой дождик. В остальные дни недели характер погоды не изменится, но в субботу и воскресенье могут пройти дожди, впрочем, не очень сильные.