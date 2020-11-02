Коронавирус в Перми последние новости на 2 ноября: в Прикамье поступят 98 млн рублей для лечения пациентов с коронавирусом на дому

Больше всего жителей с COVID-19 за сутки выявлено в Перми - 102 человека. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 170 случаев коронавируса за сутки. Это максимальное число заболевших с начала пандемии в регионе. За все время опасная инфекция подтвердилась у 13 711 жителей Пермского края.

Из новых заболевших - 95 человек проходят лечение в больницах, 75 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди них 74 мужчины, 91 женщина и 5 детей (3 девочки и 2 мальчика).

Среди взрослых: младше 45 лет - 36 человек, 75 человек в возрасте 45-65, 54 человека старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 1,3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 31 октября - 1,07).

Статистика Минздрава Пермского края.

Тем кто лечится дома будут выдавать бесплатные лекарства

В Пермский край из федерального бюджета на лечение больных коронавирусом в легкой форме будет направлено 98 млн рублей. Сейчас готовятся все документы для получения финансирования и начала закупки лекарств.

- Планируется, что первые партии препаратов мы начнем передавать заболевшим через одну-полторы недели, - сообщают в Минздраве. - Это будут делать врачи, которые сопровождают инфицированных на дому. На выделенные из федерального бюджета средства мы рассчитываем в ближайшей перспективе обеспечить бесплатными лекарствами более 10 тысяч таких пациентов, - отметили в ведомстве.

В частных клиниках провели уже более 154 тысяч тестов на антитела (метод ИФА), об этом сообщает Роспотребнадзор. Это означает, что на конец октября, у 12% пермяков есть иммунитет к COVID-19.

В среднем в сутки проводится более 7 тысяч тестов на коронавирус. Всего на начало октября у нас проведено 786 тысяч исследований на COVID-19.

Кроме частных клиник тестирование проводится в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140.

На утро 1 ноября дома на «карантине» дома находятся 5767 человек, выздоровели 8983 житель Прикамья.

Массовая вакцинация жителей от этой инфекции планируется в начале следующего года.

В Прикамье за прошлые сутки коронавирус обнаружили в 21 территории. Всего новых случаев 170 - это рекордная цифра за все время пандемии.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми - 102 человека. На втором месте по заболеваемости Березники - 12 заболевших, на третьем - Пермский район (8 заболевших).

На сегодняшний день случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.