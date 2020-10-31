«Гагарин, Молебка и марсианские горки». Пермский ледовый городок-2021 на эспланаде посвятят космосу

Эскиз из техзадания.

Ну, вот и пришла пора: в Перми объявили новогодний конкурс. Не в том смысле, что в дни зимних каникул запланировали какие-то праздничные соревнования, до них дело дойдет. А в том, что разместили аукцион на строительство ледового городка на эспланаде.

Потенциальных подрядчиков-ледорезов, возможно, первым делом заинтересует стоимость. Для них скажем: городок будет стоить от 17 миллионов и кто больше.

Но нам-то интересно другое, верно? Как выглядеть будет городок-2021. Чему его посвятят? Не будет ли он виртуальным? Когда и кого начнут пускать покататься с горок?

Об этом в конкурсной документации тоже есть.

Ель "Спутник" обнесут ледовым ограждением. Эскиз техзадания.

И вовсе он не удаленным будет, нет. Место определено привычное – эспланада. Дата открытия – 27 декабря. Закрытия – 15 февраля, ну, если ранняя весна к тому времени не пожалует. Пускать будут всех – от мала до велика. Для самых маленьких, например, специально предусмотрели пару мини-горок.

На этот раз ледовый городок будет космическим. Ну и правильно: в 2021 году весь мир будет отмечать 60-летие первого полету человека в Космос. А мы, соотечественники первого космонавта Земли Юрия Гагарина, начнем это делать прямо с боем курантов.

А теперь о каждом из ледовых объектов чуть подробнее.

Ель «Спутник» в ледовом кольце

Как вы, возможно, уже разглядели на картинке, новогодняя ель в этом году будет символизировать старт корабля со спутником. Опояшут зеленую красавицу не торлько гирлянды, а еще и ограждение изо льда. Естественно, оно будет светиться. А еще его выполнят в форме больших зубцов высотой в 3,7 метров – словно сразу несколько ракет взмывают в звездное небо.

Горки для малышей украсят узорами. Эскиз техзадания.

Мини-горки для малышей

Молодым везде у нас дорога. Для самых юных зальют две небольшие фигурные горки

С полутораметровой высоты малыши смогут промчаться на ледянках почти 10 метров.

Вот такая она, ледяная Молебка. Эскиз техзадания.

Молебка изо льда

Ледовый объект «Молебка» это дань местному колориту. Состоять он будет из множества ледяных елочек высотой чуть больше 3 метров с изображениями НЛО и забавных пришельцев. Это будет место для «внеземного» селфи.

Объект для селфи напоминает о космическом юбилее. Эскиз техзадания.

Городки в городке

Что-то должно быть на эспланаде «типовое», верно? Ну, вот, будут типовые ледовые городки. По три горки в каждом - в 1, 1,5 и 2 метра. Плюс объект для фотографирования. Просто и со вкусом. В одном из городков можно будет сделать селфи на фоне заветных цифр: 1961 – 2021, а между ними - портрет улыбающегося космонавта Юрия Гагарина в скафандре.

Поехали! Эскиз техзадания.

Ледовое панно «Поехали!»

Ну, тут уж и объяснять ничего не надо. Ледовый арт-объект обыгрывает прозвучавшее на весь мир знаменитое гагаринское «Поехали!». Панно будет иметь 8 метров в длину и 4 метра в высоту. А самое главное, оно будет переливаться тремя цветами – белый, синий, красный. Выбирайте, какой тон подойдет вам для селфи, или сразу три снимка делайте.

Таким будет пермский Байконур. Эскиз техзадания.

Комплекс из трех горок «Байконур»

На пермском ледовом Байконуре будет сразу три «космических старта». В какую сторону хотите, в такую и стартуйте. Горки будут 7-метровой высоты. К цветам подсветки добавится оранжевый – настоящий-то космодром расположен в знойном Казахстане.

Небесные Белка и Стрелка. Эскиз техзадания.

Космические собачки

Группа для селфи «Белка и Стрелка» наверняка будет одной из самых посещаемых. Кто откажется сфотографироваться на фоне знаменитых Белки и Стрелки - советских собак-космонавтов, совершивших успешный космический пол т на корабле «Спутник-5»? Ледовая скульптура будет камерной, высотой всего около 2 метров. Так что и погладить прославленных собачек удастся.

Объект в честь культового фильма. Эскиз техзадания.

Горка «Отроки во вселенной»

Пермским «отрокам» она должна понравиться, как нравился фильм с таким названием советским подросткам. На горке предусмотрены три ската выстой 3 метра каждый. Ограждение будет не слишком высоким, 5-метровым.

Ледяная трава. Эскиз техзадания.

Односкатная горка «Трава у дома»

Эта горка претендует на звание самой длинной и пологой, ну, словно травянистый холм за околицей. Резные элементы будут изображать растительность. Скат высотой всего 2 метра будет иметь 17-метровую длину. Тут, наверное, потребуется хорошая ледянка, чтобы неспешно проделать весь путь.

Космическая станция в ледовом исполнении. Эскиз техзадания.

Ледяная станция МКС

Ну, а почему бы не выполнить международную космическую станцию изо льда? В открытом космосе тот еще холод. У этой не слишком высокой 6-метровой горки будет тоже три ската.

В какой «шлюз» хотите, в такой и выходите в ледовое пространство под горой.

Марсианская горка в багровых тонах. Эскиз техзадания.

Трехскатная горка «Марсианский сад»

Не знаем как насчет садов на Марсе, но уж марсианские горки там точно есть. Особенностью этой 5-метровой горки с тремя скатами станет ее подсветка. Ее тон будет интенсивно красным, как и самой «воинственной» планеты.