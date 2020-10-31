В Усть-Качке откроют обсерваторий по коронавирусу на 200 мест

На популярном прикамском курорте разместят "ковидный" обсерваторий.

В начале этой недели на заседании краевого правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин говорил о срочном поиске новых «коронавирусных» мест в лечебных и профилактических учреждениях. Ссылаясь на усложнившуюся ситуацию с COVID-19, он сообщил о том, что ведутся переговоры на этот счет и с популярным прикамским курортом «Усть-Качка».

Многих пермяков это известие обеспокоило: оздоравливаться в Усть-Качке они привыкли и осенью, и зимой.

В конце недели эта тема была вновь поднята на заседании краевого оперштаба по коронавирусу. Выяснилось, что тяжелых больных в Усть-Качке лечить не будут. Здесь устроят обсерваторий на 200 мест – станут наблюдать тех, кто находится на карантине.

- В Усть-Качке дополнительные койки - около 200 мест - будут развернуты в обсервационном режиме к концу следующей недели, - сообщил и.о. заместитель председателя краевого правительства Сергей Никифоров, который курирует здравоохранение.

Также вскоре начнет принимать первых ковидных больных больница железнодорожников в Перми. Как пообещали руководителям региона в ОАО «РЖД», к 10 ноября в ведомственной клинике оборудуют 120 коек для лечения заболевших коронавирусом.

На этой неделе 15 коек уже развернули дополнительно в Чайковской городской больнице и 40 коек – в Клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре в Перми. Таким образом, коронавирусный коечный фонд в регионе вырос до 4078 мест.

Большая часть «ковидных» коек развернуты в 13 медучреждений Перми - 2797. Еще 1281 место выделено для пациентов в других территориях Прикамья: в Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле, Коми-Пермяцком округе, Чайковском, а также в Пермском районе.

Сейчас в коронавирусных отделениях находится 3354 пациента: 1719 человек из них - с подтвержденным коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию. 130 пациентов с тяжелой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ , из них - 96 с COVID-19, 25 – с подозрением на инфекцию, 9 – с внебольничной пневмонией.