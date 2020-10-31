Коронавирус в Перми последние новости на 1 ноября: в Прикамье ограничения из-за COVID-19 продлили до 15 ноября

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По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за прошедшие сутки выявили 167 новых случаев заражения COVID-19: 103 человека проходят лечение в больницах, 64 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае, по данным краевого оперштаба, достигло 13 541. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 30 октября – 1,07). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 167 новых инфицированных – 62 мужчины, 101 женщина и 4 ребёнка (1 девочка и 3 мальчика) . Среди взрослого населения: младше 45 лет – 34 человека, 71 человек в возрасте 45-65, 58 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу на заседании краевого оперштаба приняли решение продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 15 ноября.

- Также на две недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях, - прокомментировали в краевом правительстве.

Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы, дискотеки, детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Соответствующие изменения будут внесены в Указ о мерах по недопущению распространения COVID-19 и вступят в силу с момента опубликования документа с понедельника, 2 ноября.