«Отвечаем на сотни звонков в день». Как работает горячая линия по COVID-19

Фото: Олег Туров.

- Если у вас нет признаков заболевания, и вы себя просто неважно чувствуете, волноваться не надо, но стоит обратиться к врачу, - звучит доверительный голос девушки-оператора. – Если у вас пропадет обоняние, оно восстановится, но может возвращаться постепенно.

В помещении одного из филиалов краевого Многофункционального центра, где сидят операторы Единой горячей линии по борьбе с коронавирусом в Пермском крае, звонки раздаются один за другим. В офисе одновременно слышатся спокойные размеренные диалоги с позвонившими.

Эта горячая линия заработала в Прикамье еще 12 марта. И тех пор множество жителей региона воспользовались телефоном 258-07-87, а многие запомнили его наизусть.

Востребованность горячей линии постоянно растет. С 24 сентября на нее можно также позвонить по вопросам ОРВИ, при этом число операторов было увеличено вдвое. Количество звонков сейчас достигает 1200 в сутки.

По каким вопросам звонят?

Ольга Чудинова. Фото: Олег Туров.

По какому поводу можно позвонить на горячую линию по коронавирусу? Их вкратце перечисляет голос автоинформатора, когда вы набираете номер.

- Если у вас вопрос, связанный с помощью медицинскими организациями, службой скорой помощи, с лабраторно-инструментальным обследованием, госпитализацией, лечением и выдачей больничных листов, а также режимом ограничений и самоизоляцией, оставайтесь на линии, для звонка в Роспотребнадзор наберите цифру «2», - сообщают вам.

Но в действительности спектр обращений гораздо шире.

- Люди звонят с самыми различными вопросами и проблемами, и мы в любом случае должны дать человеку разъяснение, переключить его на специалиста-медика или психолога, посоветовать, куда ему лучше обратиться, - говорит Ольга Чудинова.

Звонить начали с первых же дней

Сейчас Ольга исполняет обязанности руководителя подразделения, но в пиковые часы нагрузки и сама возвращается к работе оператора-консультанта.

- Вал звонков начался с самых первых дней после того, как в марте запустили эту линию, - рассказывает она. – Летом их поток немного снизился. Но с приходом осени число обращений увеличилось. Очень много сейчас звонков по поводу острых респираторных заболеваний. Не все из операторов имеют медицинское образование, но у нас есть возможность подключить несколько линий – специалистов Минздрава, Роспотребнадзора, службу психологов.

С течением времени характер звонков менялся.

- Когда весной этого года ввели режим самоизоляции, очень много было звонков по поводу возможности посещения родных, знакомых, - говорит Ольга. – Например, звонили молодые люди и буквально выпрашивали разрешение отправиться к подругам. Приходилось им объяснять, что мы таких разрешений не даем, и разъяснять порядок и смысл необходимых ограничений. Перед дачным сезоном буквально каждый второй звонок касался поездок на дачи. Когда их разрешили, стало немного попроще. Летом нередко звонили жители других регионов, они интересовались, можно ли приехать в наш край, чтобы навестить своих родных. Мы предлагали им вместе обсудить целесообразность такой поездки. Объясняли, что в случае приезда им придется соблюдать двухнедельную самоизоляцию. То есть оператор работает не только в режиме справочного бюро, он должен быть также и психологом.

В колл-центре. Фото: Олег Туров.

Работать не прекращаем и дома

А какими вообще качествами должен обладать консультант-оператор?

- У нас довольно напряженная работа, - объясняет Ольга Чудинова. – И она не заканчивается после того, как мы приходим домой. Мы должны постоянно следить за изменениями ситуации по коронавирусу, за решениями краевого оперштаба по противодействию COVID-19, изучать разъяснения по ним. Мы регулярно консультируемся со специалистами, советуемся друг с другом, уточняя те или иные вопросы. Мы просто обязаны обладать самой свежей достоверной информацией и уметь доходчиво передать ее людям.

Случаются ли чересчур «эмоциональные» звонки и как себя при этом ведут операторы?

- Такие звонки бывают, и это понятно: ситуация с коронавирусом непростая, и многие нервничают, - говорит Ольга Чудинова. - Иногда возникают реальные проблемы, как это было весной с наличием масок в аптеках или сейчас, когда люди хотят приобрести те или иные лекарства. Мы объясняем людям, что готовы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь ответить на вопрос или решить проблему, у нас есть различные базы данных, и мы их активно используем. В подавляющем большинстве случаев мы совместными усилиями находим оптимальное решение.

Оператор за работой. Фото: Олег Туров.

СОВЕТЫ АБОНЕНТАМ

Доверительный диалог лучше эмоционального

Для того, чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос при звонке на горячую линию несложно выполнить несколько простых рекомендаций:

- перед звонком мысленно проговорите свой вопрос или даже запишите его на бумажке;

- если вы звоните по чьей-то просьбе, узнайте точные данные этого человека, например, его возраст. Звонок может быть анонимным, но некоторые персональные данные могут помочь решению вопроса.

- не будьте слишком эмоциональны, в доверительном диалоге пути решения проблемы бывает найти проще;

- если вы звоните повторно, чтобы уточнить какие-то детали, вкратце перескажите состоявшийся ранее разговор с оператором – вас необязательно соединят именно с ним.

- подумайте, не требуется ли вам кроме справочной информации также помощь психолога. По вашей просьбе после разговора с вами оператор может вас перевести на линию психологической помощи.

Наиболее частые сейчас вопросы

Что чаще всего интересует сейчас тех, кто звонит на краевую горячую линию по коронавирусу? Вот некоторые типичные вопросы:

- в каких клиниках Прикамья можно сдать тест на коронавирус и сколько он стоит в частных медучреждениях;

- каковы ограничения и сроки самоизоляции сейчас в Пермском крае;

- вопросы получения услуг и процедур в медицинских учреждениях;

- где можно приобрести то или иное лекарство;

- что делать при симптоматике ОРВИ?

- вопросы по работе Роспотребнадзора.